الشارقة: ميدان الاستقلال أيقونة جديدة تعيد الحياة للمدينة

أصبح ميدان الاستقلال الذي تم افتتاحه حديثًا في الشارقة حديث المدينة، حيث يقول السكان والتجار إن الحي بأكمله يبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل بضعة أشهر.
يقع الميدان في قلب المدينة، ويتميز بنصب تذكاري يبلغ ارتفاعه 34 مترًا يتوج بنجمة ذات سبع نقاط، وقد تم افتتاحه رسميًا هذا الأسبوع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون حول الميدان، فإن التغيير كان يتكشف على مدى الأشهر القليلة الماضية.
عندما زارت خليج تايمز المنطقة، أشار السكان إلى المباني المطلية حديثًا، والأرصفة المطورة، ولافتات المحلات الجديدة، وعلامات الطرق البيضاء الساطعة التي تمنح الحي الآن مظهرًا نظيفًا.
قال عبد الكريم، الذي يعيش في المنطقة منذ 12 عامًا ويمتلك محلًا للهواتف المحمولة، إن التحول هو الأكبر الذي شهده في الحي.
“كل شيء يبدو جديدًا. جميع المباني مطلية بنفس اللون البيج، والمحلات لديها لافتات جديدة، وحتى الطرق تبدو جديدة. إنه يشعر وكأنه مكان مختلف”، قال.
“الآن، عندما تمشي على الرصيف، تشعر أنه منظم وجديد. الأرصفة تظهر بشكل جميل جدًا”، واصل.
أصبحت الواجهات البيجية التي تغطي حوالي عشرين مبنى حول الميدان واحدة من أكثر التغييرات الملحوظة.
قال أصحاب المتاجر إنهم فوجئوا بمدى سرعة تغير المنطقة في الأسابيع التي سبقت احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. قامت الحكومة باستبدال جميع لوحات المتاجر تقريبًا حول الساحة بتصاميم موحدة باللون البيج والأسود.
قال محمد فيصل، الذي يدير متجرًا للحلويات، إن تحديث اللافتات حدث في غضون أيام قليلة. "في يوم من الأيام كانت اللوحات القديمة موجودة، وفي غضون أيام قليلة أُخبرنا أن اللوحات الجديدة قادمة. الآن كل لوحة تتطابق مع اللون والتصميم وكل شيء. يبدو ذكيًا وجذابًا للغاية،" قال، مضيفًا أن العملاء كانوا يعلقون على المظهر المحسن حتى قبل دخول المتجر.
قال التجار إن أعمال إعادة التطوير بدأت قبل عدة أشهر، بدءًا من إعادة طلاء المباني وتحديث واجهات المباني، تلتها تحسينات الطرق ثم تركيب اللافتات الجديدة للمتاجر.
قال راجيش كومار، الذي يدير متجرًا للإلكترونيات، إن العمل تسبب في بعض الضوضاء والغبار، لكن النتيجة النهائية كانت تستحق ذلك.
"لعدة أشهر، رأينا العمال يعيدون الطلاء ويصلحون ويغيرون الأشياء واحدة تلو الأخرى. الآن، عندما نرى الساحة المكتملة، نشعر بالفخر. لقد جلبت مظهرًا جديدًا تمامًا،" قال.
