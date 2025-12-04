الشارقة: ميدان الاستقلال أيقونة جديدة تعيد الحياة للمدينة

أصبح ميدان الاستقلال الذي تم افتتاحه حديثًا في الشارقة حديث المدينة، حيث يقول السكان والتجار إن الحي بأكمله يبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل بضعة أشهر.

يقع الميدان في قلب المدينة، ويتميز بنصب تذكاري يبلغ ارتفاعه 34 مترًا يتوج بنجمة ذات سبع نقاط، وقد تم افتتاحه رسميًا هذا الأسبوع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون حول الميدان، فإن التغيير كان يتكشف على مدى الأشهر القليلة الماضية.

عندما زارت خليج تايمز المنطقة، أشار السكان إلى المباني المطلية حديثًا، والأرصفة المطورة، ولافتات المحلات الجديدة، وعلامات الطرق البيضاء الساطعة التي تمنح الحي الآن مظهرًا نظيفًا.

ميدان الاستقلال يحول منطقة الشارقة

قال عبد الكريم، الذي يعيش في المنطقة منذ 12 عامًا ويمتلك محلًا للهواتف المحمولة، إن التحول هو الأكبر الذي شهده في الحي.

“كل شيء يبدو جديدًا. جميع المباني مطلية بنفس اللون البيج، والمحلات لديها لافتات جديدة، وحتى الطرق تبدو جديدة. إنه يشعر وكأنه مكان مختلف”، قال.

“الآن، عندما تمشي على الرصيف، تشعر أنه منظم وجديد. الأرصفة تظهر بشكل جميل جدًا”، واصل.

أصبحت الواجهات البيجية التي تغطي حوالي عشرين مبنى حول الميدان واحدة من أكثر التغييرات الملحوظة.