الشارقة: ملاحقة قانونية لمن ينشر فيديوهات الحوادث القديمة والمضللة

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حوادث في إمارة الشارقة هي مواد قديمة ومضللة ولا تعكس الوضع الراهن.
وأوضح المكتب أن بعض هذه المواد تتضمن لقطات لحرائق قديمة وحوادث ناتجة عن ماس كهربائي، ولا علاقة لها بأي أحداث جارية في المنطقة.
كما حث المكتب الجمهور ووسائل الإعلام على توخي الحذر والتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب مشاركة الشائعات أو المحتويات غير المؤكدة، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة وتضليل للرأي العام.
وحذر المكتب أيضاً من أن مشاركة أو إعادة نشر مثل هذه المواد ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.