الشارقة: ملاحقة قانونية لمن ينشر فيديوهات الحوادث القديمة والمضللة

كما حث المكتب الجمهور ووسائل الإعلام على توخي الحذر والتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب مشاركة الشائعات أو المحتويات غير المؤكدة، لما قد تسببه من إثارة للبلبلة وتضليل للرأي العام.