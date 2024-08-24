الشارقة: مصرع 4 شبان عرب في حادث مروري مروع
توفي أربعة شبان في حادث سير أليم بالشارقة، فجر أمس الجمعة، بحسب الشرطة.
وقد توفي ثلاثة من الركاب في مكان الحادث نتيجة الاختناق لعدم قدرتهم على فتح أبواب السيارة، فيما أصيب الراكب الرابع بإصابات بالغة ونقل إلى مستشفى القاسمي في الشارقة لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه في صباح اليوم التالي، بحسب الشرطة.
وفي تمام الساعة 2.45 من فجر اليوم، تلقت غرفة عمليات شرطة الشارقة بلاغاً عن وقوع حادث مروري بين مركبة تقل أربعة شبان عرب في العشرينيات من العمر، ثلاثة سوريين ومصري.
وكانوا متجهين إلى حي الحكومة باللياح عندما فقد السائق السيطرة بسبب السرعة الزائدة، واصطدمت السيارة بالحاجز وسقطت في المياه خلف سوق الجبيل.
وتم إرسال فرق الطوارئ، بما في ذلك دوريات الشرطة، ووحدات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، وطواقم الإسعاف الوطني، إلى مكان الحادث.
وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وحثت الجمهور على الالتزام بالسرعات المحددة وأنظمة المرور لضمان السلامة على الطرق الداخلية والخارجية.