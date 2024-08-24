الشارقة: مصرع 4 شبان عرب في حادث مروري مروع

وقد توفي ثلاثة من الركاب في مكان الحادث نتيجة الاختناق لعدم قدرتهم على فتح أبواب السيارة، فيما أصيب الراكب الرابع بإصابات بالغة ونقل إلى مستشفى القاسمي في الشارقة لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه في صباح اليوم التالي، بحسب الشرطة.