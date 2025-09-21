الشارقة: مساعدة الجمهور تؤتي ثمارها.. عودة شابة مفقودة إلى أسرتها بعد نداء مؤثر

قال والدها، سودهير كريشنان، لصحيفة خليج تايمز : "كانت تخضع لعلاج جلدي في العيادة، وكانت بحاجة إلى فحص دم". وأضاف: "رافقها شقيقها، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى العيادة. بعد فحص الدم، طلب منها الانتظار في منطقة الانتظار ريثما يستشير الطبيب. وعندما خرج من غرفة الطبيب، لم يكن لها أثر".