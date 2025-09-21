الشارقة: مساعدة الجمهور تؤتي ثمارها.. عودة شابة مفقودة إلى أسرتها بعد نداء مؤثر

عُثر على الشابة الهندية ريثيكا سودهير، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي فُقدت في وقت سابق من يوم أمس في الشارقة، في منطقة عود ميثاء، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا من مكان رؤيتها آخر مرة.
قال والدها سودهير لصحيفة خليج تايمز : "شكرًا جزيلاً لكم على كل مساعدتكم. لقد عُثر عليها وهي الآن بأمان معنا".
وقال مصدر مطلع إن أحد المواطنين رصدها في منطقة عود ميثاء وأبلغ العائلة.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت عائلة ريثيكا نداءً عاطفيًا تطلب فيه المساعدة في العثور عليها بعد اختفائها من عيادة في أبو شغارة كانت قد زارتها مع شقيقها صباح السبت.
قال والدها، سودهير كريشنان، لصحيفة خليج تايمز : "كانت تخضع لعلاج جلدي في العيادة، وكانت بحاجة إلى فحص دم". وأضاف: "رافقها شقيقها، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى العيادة. بعد فحص الدم، طلب منها الانتظار في منطقة الانتظار ريثما يستشير الطبيب. وعندما خرج من غرفة الطبيب، لم يكن لها أثر".
وبعد التحقق من لقطات كاميرات المراقبة، تبين أن ريتيكا خرجت من العيادة عبر المدخل الخلفي في الساعة 8:30 صباحًا.
ثم تقدمت العائلة بشكوى إلى شرطة الشارقة قبل أن تنشر صورة ريتيكا وتفاصيلها على مجموعات واتساب. وفي لقطات كاميرات المراقبة من العيادة، تظهر ريتيكا وهي تخرج من المبنى وتنظر حولها قبل أن تغادر.
وُلدت ريتيكا ونشأت في الشارقة، ولم تُكمل دراستها. قال والدها: "لم تكن مهتمة بالدراسة الأكاديمية، وكانت تقضي معظم وقتها في الرسم والتلوين والطبخ. كانت تتلقى دروسًا خصوصية في الرسم أيضًا. ولأنها كانت تقضي معظم الوقت في المنزل، لم يكن لديها هاتفها المحمول. كانت تستخدم أحد هواتفنا كلما دعت الحاجة".
