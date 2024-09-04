الشارقة : مدينة رياضية بمقاعد مكيفة وتبريد متطور
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اعتماد تصميم المدينة الرياضية الجديدة بنظام تبريد متطور في الشارقة وهو ما سيعمل على إعادة تعريف البنية التحتية الرياضية.
وبحسب ما تم الكشف عنه في برنامج "الخط المباشر" يتضمن المخطط مقاعد مكيفة مزودة بأنابيب تبريد، ويهدف هذا النظام إلى توفير بيئة مريحة للجمهور واللاعبين على حد سواء، مما يضع معياراً جديداً في تصميم المنشآت الرياضية.
وفي إطار تطوير كبير للبنية التحتية الرياضية، أعلن علي بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أن حاكم الشارقة اعتمد رسمياً التصاميم وتخصيص موقع للمدينة الرياضية المرتقبة.
وقد وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تصاميم المشروع بنفسه، والتي تتضمن تطوير ساحة مركزية متصلة استراتيجياً بأربعة طرق رئيسية، وهي طريق البداير وطريق البطائح وطريق المدام وطريق مدينة الشارقة الرياضية.
كما وافق الشيخ سلطان على إضافة مدرج كبير في قلب المدينة الرياضية، وسيشكل هذا المدرج المركزي نواة المجمع، ويحيط به أربعة مجمعات رياضية حديثة مصممة لاستيعاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، سواء الجماعية أو الفردية.
وبحسب دائرة الأشغال العامة في الشارقة، فإن تصميم مدرجات المدينة الرياضية يتميز بمحاكاة شكل الصقر الذي يحلق فوق قاعدة الكثبان الرملية.
تعمل أجنحة وجسم الصقر كمظلة لقاعدة الكثبان الرملية الثلاثة، وهو ما يرمز إلى صفات الرياضي، مثل نظرة الطائر الثاقبة وقوته البدنية وسرعته.
وإلى جانب المدينة الرياضية، سلط الحاكم الضوء أيضاً على الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع الأندية الرياضية في الإمارة.
ويؤكد هذا المشروع التزام الشارقة بإنشاء ملاعب رياضية عالمية المستوى وتوفير بيئة مناسبة للرياضيين والمشجعين على حد سواء.
وفي إطار تعزيز المرافق الرياضية في الإمارة، كشف الحاكم عن خطط لإنشاء مؤسسات رياضية جديدة رفيعة المستوى مخصصة للسيدات.