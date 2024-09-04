الشارقة : مدينة رياضية بمقاعد مكيفة وتبريد متطور

كما وافق الشيخ سلطان على إضافة مدرج كبير في قلب المدينة الرياضية، وسيشكل هذا المدرج المركزي نواة المجمع، ويحيط به أربعة مجمعات رياضية حديثة مصممة لاستيعاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، سواء الجماعية أو الفردية.