الشارقة: لوحات المركبات المميزة عبر الإمارات للمزادات قريباً

تبدأ شركة الإمارات للمزادات بيع لوحات المركبات المميزة من الفئة الثالثة قريباً، حيث أعلنت شرطة الشارقة، الجمعة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة.
ستعمل الشركة كوكيل معتمد لتسويق وبيع أرقام لوحات المركبات المميزة في إمارة الشارقة، من خلال المزادات الإلكترونية أو العلنية.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعمر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، بحضور العميد عمر الغزال، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والإسناد الأمني، وعدد من المسؤولين. وتُبرز هذه الخطوة التزام الطرفين بتقديم خدمات مرورية مبتكرة تُعزز رضا المتعاملين.
وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر أن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع التوجهات والرؤية الاستراتيجية لحكومة الشارقة لتطوير الخدمات الذكية وابتكار حلول فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب أفضل الأنظمة والتطبيقات المعتمدة.