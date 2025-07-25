الشارقة: لوحات المركبات المميزة عبر الإمارات للمزادات قريباً

وقّع الاتفاقية كلٌّ من اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وعمر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، بحضور العميد عمر الغزال، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والإسناد الأمني، وعدد من المسؤولين. وتُبرز هذه الخطوة التزام الطرفين بتقديم خدمات مرورية مبتكرة تُعزز رضا المتعاملين.