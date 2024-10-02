"الشارقة للكتاب" يعود بدورته الـ43 في نوفمبر المقبل

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب: "تتزايد الحاجة اليوم للتأكيد على دور الكتب في بناء جسور التواصل الإنساني بين الأمم والشعوب. ومن هنا، يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب رسالة حية شارك في كتابتها آلاف الكتاب والمؤلفين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، لإعادة لفت انتباه العالم إلى حقيقة مفادها أن جميع الإنجازات التي تطمح إليها الحضارات تبدأ من كتاب، وأن كل قيمة نبيلة راسخة في وجدان الشعوب تتجسد في كتاب".