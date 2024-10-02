"الشارقة للكتاب" يعود بدورته الـ43 في نوفمبر المقبل
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، أن الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ستقام خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.
ويستضيف الحدث الذي يستقطب دور النشر المحلية والعربية والعالمية، كتّاباً ومؤلفين ومفكرين ومبدعين من مختلف المجالات، للمشاركة في جلسات تسلط الضوء على قضايا الأدب والثقافة والفكر، وتستعرض تجاربهم الأدبية والفكرية الرائدة.
وكشفت الهيئة أن هذه الدورة من المعرض تحتفي بالمملكة المغربية كضيف شرف، وستشهد مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، من بينها ورشات تفاعلية، وجلسات توقيع كتب.
وسيجمع المعرض القراء بمؤلفيهم المفضلين، ويتضمن عروضاً فنية ومسرحية وجولات عالمية، مما يخلق أجواءً من التنوع الثقافي والإبداع. كما يتضمن المعرض منتديات ثقافية توفر فرصة للحوار وتبادل المعرفة بين الحضور والمشاركين.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب: "تتزايد الحاجة اليوم للتأكيد على دور الكتب في بناء جسور التواصل الإنساني بين الأمم والشعوب. ومن هنا، يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب رسالة حية شارك في كتابتها آلاف الكتاب والمؤلفين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، لإعادة لفت انتباه العالم إلى حقيقة مفادها أن جميع الإنجازات التي تطمح إليها الحضارات تبدأ من كتاب، وأن كل قيمة نبيلة راسخة في وجدان الشعوب تتجسد في كتاب".