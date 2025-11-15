"الشارقة للكتاب" يعلّم الأطفال أساسيات الروبوتات

باستخدام مواد يومية بسيطة مثل الورق المقوى، والشريط اللاصق مزدوج الوجه، والقشّات، والخيوط، والملصقات، تعلم الزوار الصغار في معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF) دروساً أساسية في الأطراف الصناعية وتصميم الأيدي الروبوتية.

حضر الأطفال ورشة عمل "الأيدي المستقلة"، وهي إحدى الفعاليات التفاعلية العديدة في المعرض، حيث قاموا بتحويل قصاصات الورق الثابتة إلى "شخصيات مليئة بالحركة ومعبرة" – مما عزز إبداعهم وخيالهم.

بالنسبة لعبد الهادي البالغ من العمر 13 عاماً، كان هذا اليوم هو يوم "التقاط أساسيات الروبوتات". وقال بعد الورشة: "أريد أن أصنع الآن يداً أكبر، ربما يداً يمكنها التقاط أشياء صغيرة – مثل ذراع روبوت حقيقية".

في هذه الأثناء، شعر منصور (9 أعوام)، وهو طالب في الصف الثالث، بـ "الدهشة". قال: "كان من المدهش رؤية يدي تتحرك عندما أسحب الخيوط. شعرت وكأنني صنعتُ روبوتي الخاص".

وكانت فرحة خالصة لرحمة ذات الخمسة أعوام، التي قالت: "يدي الروبوتية لوّحت! في المرة القادمة، سأجعلها تقول 'مرحباً'".