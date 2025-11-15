"الشارقة للكتاب" يعلّم الأطفال أساسيات الروبوتات

باستخدام مواد يومية بسيطة مثل الورق المقوى، والشريط اللاصق مزدوج الوجه، والقشّات، والخيوط، والملصقات، تعلم الزوار الصغار في معرض الشارقة الدولي للكتاب (SIBF) دروساً أساسية في الأطراف الصناعية وتصميم الأيدي الروبوتية.
حضر الأطفال ورشة عمل "الأيدي المستقلة"، وهي إحدى الفعاليات التفاعلية العديدة في المعرض، حيث قاموا بتحويل قصاصات الورق الثابتة إلى "شخصيات مليئة بالحركة ومعبرة" – مما عزز إبداعهم وخيالهم.
بالنسبة لعبد الهادي البالغ من العمر 13 عاماً، كان هذا اليوم هو يوم "التقاط أساسيات الروبوتات". وقال بعد الورشة: "أريد أن أصنع الآن يداً أكبر، ربما يداً يمكنها التقاط أشياء صغيرة – مثل ذراع روبوت حقيقية".
في هذه الأثناء، شعر منصور (9 أعوام)، وهو طالب في الصف الثالث، بـ "الدهشة". قال: "كان من المدهش رؤية يدي تتحرك عندما أسحب الخيوط. شعرت وكأنني صنعتُ روبوتي الخاص".
وكانت فرحة خالصة لرحمة ذات الخمسة أعوام، التي قالت: "يدي الروبوتية لوّحت! في المرة القادمة، سأجعلها تقول 'مرحباً'".
شرح أحد الميسرين المفهوم الكامن وراء ورشة العمل قائلاً: "كانت الفكرة هي أن نُظهر للأطفال أن الروبوتات لا تقتصر على الأسلاك والبرمجة".
وأضاف ميسّر الورشة: "باستخدام أدوات بسيطة وإبداع، يمكنهم تحريك شيء من صنعهم الخاص. قد تبدو هذه الأيدي الورقية الصغيرة بسيطة، لكنها توضح نفس المبادئ الأساسية المستخدمة في تصميم الأطراف الصناعية والروبوتات".
"قدمت الورشة التفاعلية للأطفال فن الجمع بين العلم والإبداع، مما سمح لهم بصنع أيدٍ 'حية' تتحرك وتصدر أصواتاً".
في ورشة عمل أخرى، تعلم الأطفال كيفية صنع مصابيح الحمم. استُلهمت الورشة من رواية توماس إم. ويليت التي تحمل اسم مصباح الحمم (Lava Lamp).
ساعد المدربون المشاركين الصغار في إعداد المصباح الممتع. لقد أُعطوا كوباً بلاستيكياً شفافاً مملوءاً بالماء حتى منتصفه وفوقه زيت طهي. ثم صُبّت صبغة طعام زرقاء في السائل عبر قمع.
بعد ذلك، أُعطي كل طفل ربع قرص فوار لوضعه في الخليط السائل. وفي اللحظة التي غُمر فيها القرص، أحدث نافورة تشبه الحمم، كاملة بفقاعات زرقاء متلألئة أضاءت السطح مثل مصابيح زرقاء صغيرة متلألئة.
أوضح بيرني فرانسيس، ميسّر الورشة: "يهدف مصباح الحمم إلى تعليم الأطفال عن الكثافة والتفاعل الكيميائي للماء في الزيت. يصبح مثل الحمم المتصاعدة عند استخدام المكونات الثلاثة. وبما أن الماء أكثر كثافة من الزيت، فسوف يستقر في القاع، لكن فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن القرص سترتفع وتنفجر على السطح".
في غضون ذلك، اجتاحت موجة من الألوان والطاقة المسرح الخارجي في معرض الشارقة للكتاب حيث قدمت فرقة "الأضواء الراقصة"، وهي فرقة رقص LED مكونة من أربعة أعضاء، عرضاً عالي الإيقاع جعل الأطفال والآباء يدقون بأقدامهم.
تنكّر الراقصون في أزياء مُضاءة بالنيون تتوهج بظلال زرقاء وخضراء وحمراء ووردية وصفراء، وتحركوا بتزامن دقيق على أنغام مجموعة متنوعة من الأغاني الشعبية، بما في ذلك Dangerous لمايكل جاكسون، وCan’t Stop the Feeling لجاستن تمبرليك، وPump It لفرقة بلاك آيد بيز.
تحول المسرح إلى مشهد ساحر من الألوان. كانت تصميمات الرقصات حادة وديناميكية، وشارك أطفال الجمهور في الرقص ليختتموا يوماً مليئاً بورش العمل الممتعة.
لا يزال هناك وقت للاستمتاع بالأنشطة الممتعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.
