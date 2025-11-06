اللقيمات اليونانية وفطائر الهيل سرد ثقافي في"الشارقة للكتاب"

عندما تسمع "معرض كتاب"، قد تتخيل ممرات من الروايات وأركاناً هادئة للقراءة. ولكن في معرض الشارقة الدولي للكتاب ، الذي انطلق في 5 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، حمل الهواء أكثر من مجرد صوت تقليب الصفحات — كان مليئاً برائحة العجين، والهيل (الكرادمون)، والمقالي الحارة.

في "ركن الطهي" بالمعرض، صعد طهاة من جميع أنحاء العالم على المسرح ليظهروا أن سرد القصص يمكن أن يتم أيضاً من خلال الطعام.

دمج المطبخ العربي واليوناني

كان الشيف ألكسندروس سبيرخوس، وهو شيف يوناني يعيش في دبي منذ 11 عاماً، من أوائل الذين صعدوا على المسرح. يشتهر سبيرخوس بمفاهيمه الراقية في الطعام وإبداعات قائمة الطعام تحت مجموعة "Efzin"، وعادة ما يعمل في مطابخ فاخرة، بما في ذلك مطعمه الخاص في "One&Only Za’abeel". لكن في هذا اليوم، استبدل الطعام الراقي بجلسة طبخ على الطريقة العائلية في الشارقة.

أعد الشيف اللقيمات، وهي كرات العجين الذهبية المغطاة بالعسل والمحبوبة في جميع أنحاء الإمارات، موضحاً أن هناك حلوى مماثلة موجودة في اليونان تسمى "لوكوماذيس" (loukoumade).

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.



شاهد زوار معرض الشارقة، من الأطفال إلى الأجداد، وهو يقلي العجين ويغمره بالعسل. تفاجأ الكثيرون عندما علموا أن الطبق يجمع بين تقاليد الطهي العربية واليونانية.

وفي حديثه لـ "الخليج تايمز"، قال سبيرخوس إنها كانت المرة الأولى التي يشارك فيها في معرض الشارقة للكتاب.

قال: "إنه امتياز كبير أن أكون هنا اليوم، فقلبي يميل دائماً نحو الشارقة، لقد أحببتها لأسباب عديدة. أحب الثقافة هنا والجو العائلي". وأشار إلى أنه تعاون مع تلفزيون الشارقة في الماضي ويستمتع بالمشاركة في المشاريع الثقافية للإمارة.