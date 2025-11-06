اللقيمات اليونانية وفطائر الهيل سرد ثقافي في"الشارقة للكتاب"
عندما تسمع "معرض كتاب"، قد تتخيل ممرات من الروايات وأركاناً هادئة للقراءة. ولكن في معرض الشارقة الدولي للكتاب ، الذي انطلق في 5 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر، حمل الهواء أكثر من مجرد صوت تقليب الصفحات — كان مليئاً برائحة العجين، والهيل (الكرادمون)، والمقالي الحارة.
في "ركن الطهي" بالمعرض، صعد طهاة من جميع أنحاء العالم على المسرح ليظهروا أن سرد القصص يمكن أن يتم أيضاً من خلال الطعام.
دمج المطبخ العربي واليوناني
كان الشيف ألكسندروس سبيرخوس، وهو شيف يوناني يعيش في دبي منذ 11 عاماً، من أوائل الذين صعدوا على المسرح. يشتهر سبيرخوس بمفاهيمه الراقية في الطعام وإبداعات قائمة الطعام تحت مجموعة "Efzin"، وعادة ما يعمل في مطابخ فاخرة، بما في ذلك مطعمه الخاص في "One&Only Za’abeel". لكن في هذا اليوم، استبدل الطعام الراقي بجلسة طبخ على الطريقة العائلية في الشارقة.
أعد الشيف اللقيمات، وهي كرات العجين الذهبية المغطاة بالعسل والمحبوبة في جميع أنحاء الإمارات، موضحاً أن هناك حلوى مماثلة موجودة في اليونان تسمى "لوكوماذيس" (loukoumade).
شاهد زوار معرض الشارقة، من الأطفال إلى الأجداد، وهو يقلي العجين ويغمره بالعسل. تفاجأ الكثيرون عندما علموا أن الطبق يجمع بين تقاليد الطهي العربية واليونانية.
وفي حديثه لـ "الخليج تايمز"، قال سبيرخوس إنها كانت المرة الأولى التي يشارك فيها في معرض الشارقة للكتاب.
قال: "إنه امتياز كبير أن أكون هنا اليوم، فقلبي يميل دائماً نحو الشارقة، لقد أحببتها لأسباب عديدة. أحب الثقافة هنا والجو العائلي". وأشار إلى أنه تعاون مع تلفزيون الشارقة في الماضي ويستمتع بالمشاركة في المشاريع الثقافية للإمارة.
بان كيك مع لمسة هيل (كرادمون)
في جلسة أخرى، أحضرت الشيف والمؤلفة نور مراد قصتها الخاصة إلى المسرح — وهي قصة تمزج بين البحرين وإنجلترا وذكرى طفولة.
قدمت نفسها بضحكة قائلة: "أنا كوكتيل، نصف إنجليزية ونصف عربية، لذا فإن طبخي هو كوكتيل أيضاً".
كان عرضها مستوحى من طقس عائلي: صنع الفطائر (بان كيك) فيما أطلقت عليه "عيد الميلاد العربي"، وهي عطلة احتفلت بها والدتها الإنجليزية ووالدها البحريني معاً. أعدت فطائر والدتها على الطريقة الإنجليزية ولكن مع إضافة لمسة عربية واضحة — الهيل (الكرادمون).
وأوضحت أن الوصفة تشبه خبز الجباب الإماراتي، على الرغم من اختلاف الملمس والطريقة؛ حيث وصفت وصفتها بأنها أكثر سمكاً وأبسط ومصنوعة بدون خميرة.
يعكس كتابها عن الطهي، "لقمة"، المعروض خلفها على المسرح، هذا المزيج. وقد سمّته على اسم الكلمة التي كان جدها يستخدمها لوصف "لقمة" صغيرة من الطعام، في إشارة إلى طريقة إطعامه لها عندما كانت طفلة. تهدف من خلال الكتاب إلى مشاركة النكهات العربية مع جمهور أوسع.
يستمر معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 44، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب (SBA) في مركز إكسبو الشارقة، في النمو كمنصة ثقافية عالمية. فإلى جانب الكتب ولقاءات المؤلفين، يضم المعرض عروض طهي وورش عمل وعروضاً تحتفي بالإبداع بجميع أشكاله.
تسهيل وصول الزوار
لتسهيل وصول الزوار إلى المعرض، قامت هيئة الشارقة للكتاب بتوسيع مسارات النقل هذا العام بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وشبكة النقل في الشارقة. تعمل الآن حافلتا نقل مكوكيتان يومياً من محطة حافلات الراشدية في دبي و "سيتي سنتر عجمان"، بينما يربط خط النقل البحري FR5 محطة الغبيبة البحرية في دبي بمحطة مربى الشارقة للأحياء المائية البحرية، مع قوارب وخدمات نقل مكوكية مجانية من مربى الشارقة والأحياء المائية والقصباء إلى مركز إكسبو الشارقة اعتباراً من 6 نوفمبر.
وقال بدر محمد صعب، مدير الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب، إن المسارات الجديدة تم إدخالها لضمان سهولة الوصول إلى أحد أكبر الأحداث الثقافية في المنطقة.