الشارقة للكتاب" يحول القراءة إلى تجربة تفاعلية نابضة بالخيال

معرض الشارقة الدولي للكتاب يتيح للزوار لعب دور المحققين وتناول "حبوب الشعر" ضمن أنشطة جديدة

الدورة الرابعة والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب تنطلق من 5 إلى 16 نوفمبر وتضم أكثر من 1,200 نشاط

تحت شعار "بينك وبين الكتاب"، يعود معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام بطابع مختلف، حيث سيتمكن الزوار من ارتداء عباءة المحققين، وتناول "حبوب الشعر" التي تغذي الروح، واستكشاف عوالم العلوم من خلال الحكاية.

يقام المعرض من 5 إلى 16 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، ويحتضن أكثر من 1,200 نشاط، ويستضيف 250 ضيفاً من 66 دولة، وفق ما أعلن المنظمون يوم الخميس.

تجارب جديدة لكل القراء

قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، لصحيفة "خليج تايمز" إن هذه الدورة ستقدم واحداً من أكثر البرامج تميزاً.

وأضافت: "كما جرت العادة، ننظم ندوات ثقافية، وورش عمل للأطفال، وعروض الطهي، وجلسات مهنية، لكن هذا العام نقدم موضوعات جديدة مثل علم الآثار، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع".

وأكدت أن الهدف هو إبقاء الأدب حيّاً وشاملاً للجميع، قائلة: "في كل عام نحاول مزج الثقافة بالفضول، لجعل القراءة ذات صلة بكل الأجيال".