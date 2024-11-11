"الشارقة للكتاب": تنوع العناوين يجذب القراء رغم ارتفاع الأسعار

وبدأت عفراء وزهرة ومنيرة، وهن إماراتيات أيضاً، تجربتهن في معرض الكتاب بإنفاق نحو 1000 درهم إماراتي في الساعة 11 صباحاً، بعد ساعتين فقط من وصولهن. جاءت كل منهن مستعدة بقائمة كتب، متحمسة لاستكشاف مجموعة من الأنواع من الروايات إلى كتب التنمية الذاتية. تحمل كل منهن حقائبها القماشية الممتلئة حتى حافتها، وتجسد روح محبي الكتب المتفانين الذين يتلذذون بفرحة اكتشاف قراءات جديدة. قالت عفراء: "نحن نحب التشويق المتمثل في العثور على جواهر مخفية بين الأرفف".