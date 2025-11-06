"الشارقة للكتاب"يكرم أفضل الإبداعات الأدبية

تم تكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين (معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025) في حفل خاص أقيم خلال اليوم الافتتاحي يوم الأربعاء. قامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، بتوزيع الجوائز بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 16 نوفمبر، تحت شعار 'بينك وبين كتاب'، شهد زيادة كبيرة في عدد المشاركات، حيث تم استلام 2,076 مشاركة. تضمنت هذه المشاركات 184 من كتاب إماراتيين، 1,339 من العرب، 454 دولية، و99 مشاركة لجائزة ترجمان.
في فئات جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي، حصلت نادية النجار على جائزة أفضل كتاب إماراتي (رواية) عن عملها 'نسيج الضوء'، الذي نشرته منشورات المتوسط. وحصلت مؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات على جائزة أفضل كتاب إماراتي (أكاديمي) عن كتابها 'عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار'، حيث تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي محمد عبدالله العلي.
حصل عبد الحكيم الزبيدي على جائزة أفضل كتاب إبداعي إماراتي (مسرح) عن عمله 'نصوص من ليالي قرطبة'، الذي نشرته الهيئة العربية للمسرح. وفازت أسماء الحملي بجائزة أفضل كتاب إماراتي (رواية أولى) عن عملها 'قبيلة الرمل'، الذي نشرته دار بوملحة للنشر والتوزيع.
وفي الوقت نفسه، حصل عبد العزيز آيت بنصالح على جائزة أفضل كتاب عربي (رواية) عن عمله 'بيت الحياة'، الذي نشرته دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.
في فئات جائزة الشارقة لأفضل كتاب دولي، فازت سيفيوي جلوريا ندلوفو بجائزة أفضل كتاب أجنبي (رواية) عن روايتها 'خلق أشخاص نصف مكسورين'، التي نشرتها بيكادور أفريقيا. استلمت الجائزة بالنيابة عنها إيف لينون-ريتشي. فازت سونيتا كريشنان بجائزة أفضل كتاب أجنبي (غير روائي) عن عملها 'أنا ما أنا'، الذي نشرته وست لاند بوكس.
كما كرمت الحفل الفائزين بفئات جائزة الشارقة لدور النشر، بما في ذلك جائزة أفضل دار نشر محلية، التي ذهبت إلى دار نشر نبطي، واستلمها المدير العام محمد عبدالله نور الدين. فازت مكتبة دار الأهلية بجائزة أفضل دار نشر عربية، واستلم الجائزة أحمد سفيان أبو طوق. حصلت بنجوين راندوم هاوس على جائزة أفضل ناشر أجنبي، واستلم الجائزة غوراف شريناجيش، الرئيس التنفيذي للشركة.