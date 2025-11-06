"الشارقة للكتاب"يكرم أفضل الإبداعات الأدبية

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 16 نوفمبر، تحت شعار 'بينك وبين كتاب'، شهد زيادة كبيرة في عدد المشاركات، حيث تم استلام 2,076 مشاركة. تضمنت هذه المشاركات 184 من كتاب إماراتيين، 1,339 من العرب، 454 دولية، و99 مشاركة لجائزة ترجمان.