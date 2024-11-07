"الشارقة للكتاب"يجذب عشاق القراءة من أعمالهم والزحام

أمضت الإسبانية غريس، التي تعيش في "دبي مارينا"، ساعتين بعد ظهر الأربعاء للوصول إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في يوم افتتاحه. وقالت: "منذ انتقلت إلى الإمارات قبل ست سنوات، كنت أحضر معرض الكتاب كل عام. هذا العام، أردت الحضور في اليوم الأول لأن صحافيا وكاتباً إسبانياً مشهوراً للغاية يتحدث اليوم. إنه مؤسسة في بلدنا. يستحق الأمر الجلوس في حركة المرور لمدة ساعتين لسماع حديثه".