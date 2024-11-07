"الشارقة للكتاب"يجذب عشاق القراءة من أعمالهم والزحام
أمضت الإسبانية غريس، التي تعيش في "دبي مارينا"، ساعتين بعد ظهر الأربعاء للوصول إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في يوم افتتاحه. وقالت: "منذ انتقلت إلى الإمارات قبل ست سنوات، كنت أحضر معرض الكتاب كل عام. هذا العام، أردت الحضور في اليوم الأول لأن صحافيا وكاتباً إسبانياً مشهوراً للغاية يتحدث اليوم. إنه مؤسسة في بلدنا. يستحق الأمر الجلوس في حركة المرور لمدة ساعتين لسماع حديثه".
وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الأربعاء، بمشاركة أكثر من 2500 ناشر من 112 دولة. ومن بين الفعاليات التي ينتظرها عشاق الكتب بفارغ الصبر معرض هذا العام الذي تحل فيه المغرب ضيف شرف. وافتتح المعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ألقى الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز اللغة العربية ورحب بالحضور الدولي.
وحضرت جريس المعرض برفقة ابنها "دييغو" البالغ من العمر أربع سنوات. وقد أعجبت بتنوع المواد المتاحة في المعرض. وقالت: "لدي اهتمام كبير باللغة العربية، وابني يدرس في مدرسة عربية. أحصل على مواد دراسية مفيدة للغاية من هنا، والتي لا أجدها عادة في المكتبات في أي مكان آخر. علاوة على ذلك، هناك ناشرون وكتب من جميع أنحاء العالم. وعلى مر السنين، التقطت بعض الكتب الفريدة من هنا".
أخذ إجازة من العمل
بالنسبة لبعض الزوار، فإن المعرض يعني عملاً جاداً. فقد أخذ عبد الله حسن، المقيم في دبي، إجازة من العمل لمدة عشرة أيام تقريباً لحضور معرض الشارقة الدولي للكتاب يومياً. وقال: "لقد نشرت أنا وزوجتي كتابين هذا العام، ونخطط لحضور أيام المعرض الـ11 بالكامل". في العام الماضي، كنت آتي بعد العمل وكنت أعلق في زحمة السير يومياً. لذا قررت هذا العام أن آخذ إجازة وأركز على معرض الكتاب".
بالنسبة له ولزوجته سانجا، فإن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو أيضاً فرصة لتجديد صداقاتهما. تقول سانجا: "نحن جزء من مجتمع أدبي ضخم، وجميع أصدقائنا تقريبًا ينشرون الكتب".
"حتى أولئك الذين لا ينشرون كتابًا يأتون كل يوم ونقضي وقتاً ممتعًا هنا. نحضر حفلات إطلاق الكتب ونشتري الكتب وندعم بعضنا البعض. يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد أكثر الأحداث المنتظرة كل عام. إنه 11 يوماً من المتعة الأدبية الخالصة. نلتقي ونستمع إلى العديد من الكتاب والشخصيات الأدبية المرموقة كل عام."
قاعات مزدحمة
في اليوم الأول، امتلأت قاعات مركز الشارقة للمعارض بالزوار رغم أن اليوم كان يوم عمل عادي، وتوجه الطلاب مباشرة إلى ورش العمل المتنوعة المخصصة للأطفال والتي أقيمت في زاوية القاعة رقم 7، حيث استضاف بعضهم دورات الطبخ، بينما قام آخرون بتعليم العزف على آلة موسيقية والرسم.
وكان من بين الزوار نبيل البالغ من العمر 13 عامًا، والذي جاء برفقة شقيقيه الأصغرين نوح ويونس. حضر طلاب مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة جلسة للكتابة الإبداعية. وقال نبيل: "كانت جلسة مثيرة للاهتمام للغاية، وتعلمنا كيفية كتابة قصة". وطرح علينا المضيف الكثير من الأسئلة وعلمنا كيفية بناء أبطال وأشرار مثيرين للاهتمام".
بعد انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة قبل شهرين فقط، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها الأسرة الصومالية معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقال يونس: "إنه أمر مثير للاهتمام للغاية. نحن نعيش بالقرب من هنا وقالت والدتي ربما يمكننا العودة عدة مرات أخرى لأن هناك العديد من ورش العمل التي أريد تجربتها".