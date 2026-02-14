الشارقة: لقاء عائلي يتحول إلى وداع أبدي لطفل لم يكمل عامه الثاني

توفي طفل صغير كان في الإمارات لزيارة والده بشكل مأساوي عندما صدمته سيارة. وصل الصبي، البالغ من العمر سنة وتسعة أشهر، إلى البلاد قبل شهر واحد فقط مع والدته لقضاء الوقت مع والده الذي يعمل هنا. ينحدر الأب من ولاية كيرالا جنوب الهند، ويعمل مندوب مبيعات في شركة محلية.

كان الطفل يمسك بيد والدته ويسير أسفل المبنى الذي يقيمون فيه، في المويلح عندما وقع الحادث المأساوي. قال إم. كيه.، زميل الأب: “كانت الأم ترمي القمامة عندما أفلت الطفل فجأة وركض إلى الطريق.” وأضاف: “لم يتمكن السائق من إيقاف السيارة في الوقت المناسب.”

وقال إن الحادث وقع مساء الأربعاء حوالي الساعة السابعة مساءً، بينما كان والد الصبي يعمل في القصيص. “تعرفون حركة المرور من دبي إلى الشارقة في ذلك الوقت،” قال. “اتصل على الفور بزميل آخر لنا وسارعوا إلى المنطقة لنقل الطفل إلى المستشفى. هرعت سيارة الإسعاف بالصبي إلى المستشفى، لكن لم يكن بالإمكان فعل أي شيء لإنقاذه. بحلول الوقت الذي وصل فيه الأب إلى المستشفى، كان الطفل قد توفي.”

وقال إن السلطات المحلية ساعدت في تسريع الإجراءات الورقية للقضية، وتم دفن الصبي يوم الخميس بعد صلاة العصر في دبي.

مشاهد مفجعة

وفقًا لإم. كيه.، كانت المشاهد في الجنازة مفجعة. “عندما عُرض الجثمان على الأم، بكت وأغمي عليها،” قال. “ثم جاء الأب وأخذها جانبًا. لم تكن هناك عين جافة واحدة. كان مشهدًا عاطفيًا للغاية.”

قال إم. كيه. إن الصبي وُلد بعد ست سنوات من الزواج وكان الطفل الوحيد للزوجين. وتذكر: “وصلت الأم والطفل إلى مطار أبوظبي قبل شهر.” وأضاف: “كان من المفترض أن يكون لقاءً عائليًا مبهجًا. كان الأب قد أخذ إجازة ليذهب لاستقبالهما. كان سعيدًا جدًا بوجودهما معه هنا.”

غادر الزوجان إلى مسقط رأسهما في كيرالا فور انتهاء الجنازة. "أمس، اتصلت زوجتي بالأم عبر مكالمة فيديو، وتحدثتا لبعض الوقت،" قال. "بدت وكأنها تتحسن قليلاً. نصلي جميعاً أن يمنحهم الله القوة لتجاوز هذه الفترة العصيبة. كشركة، أخبرناه أن يأخذ إجازة بقدر ما يحتاج وأن يعود إلى العمل فقط عندما يشعر بالاستعداد. نحن نحاول دعمه بكل طريقة ممكنة."