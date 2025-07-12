الشارقة: قلق مجتمعي ومناشدات بالحذر بعد تداول رسالة بخط اليد حول وفاة أم وطفلها

تحقق السلطات في الشارقة في وفاة امرأة هندية تبلغ من العمر 21 عامًا من كولام، كيرالا، ورضيعها البالغ من العمر عامًا ونصف، اللذين عُثِر عليهما ميتين مؤخرًا في شقتهما.

وقد هز الحادث المأساوي الجالية الهندية المحلية. صرح الأخصائي الاجتماعي عبد الله كامامبالام لـ "خليج تايمز" يوم الجمعة (11 يوليو) أن مذكرة مكتوبة بخط اليد باللغة المالايالامية - يُعتقد أنها كُتبت من قبل المتوفاة - تحتوي على تفاصيل تشير إلى ضائقة عاطفية وادعاءات بالاعتداء.

دعوة لعدم تداول الشائعات

قال كامامبالام: "لقد ترك هذا الحادث المجتمع بأكمله في حالة صدمة،" مضيفًا أن المذكرة يتم تداولها أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف كامامبالام: "الناس محطمون ومضطربون... نحن نعمل مع السلطات لدعم التحقيق والتأكد من ظهور الحقيقة بطريقة محترمة وقانونية."

وحث المقيمين على عدم نشر الشائعات أو المعلومات غير المتحقق منها عبر الإنترنت أو داخل المجتمع. قال: "من المهم أن يعتمد الناس على مصادر موثوقة ويتجنبوا مشاركة المنشورات المضللة. دعونا نخلق وعيًا حول العنف الأسري والصحة العقلية، وندعم أولئك الذين قد يعانون بصمت."

التحقيقات جارية

ما زالت جثتا الأم والطفل لدى السلطات مع استمرار التحقيق. أكد كامامبالام أن المسؤولين يعملون بنشاط لتحديد الظروف المحيطة بالوفيات.

يتوفر جزء فقط من المذكرة حاليًا. يقوم المسؤولون بفحصها للتحقق من صحتها وتحديد ما إذا كانت قد كتبتها المرأة المتوفاة بالفعل. الجزء المتبقي من المذكرة لم يتم نشره بعد ويتم مراجعته كجزء من التحقيق الجاري.

قال كامامبالام: "السلطات تدرس جميع الأدلة المتاحة لكشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة."

وقال كامامبالام إن الصفحات الإضافية قد توفر المزيد من المعلومات حول وضع المرأة.

وقد تواصلت "خليج تايمز" مع السلطات المعنية للتحقق من المحتويات الكاملة للمذكرة.