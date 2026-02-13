الشارقة في ثوب الضوء.. 13 لوحة فنية تحتفي بالجمال

عاد مهرجان أضواء الشارقة في دورته الخامسة عشرة، محولاً معالم الإمارة إلى أعمال فنية مبهرة.
ينظم المهرجان هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية ، ويعرض أعمال فنانين عالميين يستخدمون الضوء لإنشاء عروض بصرية مذهلة.
يضم المهرجان هذا العام 13 موقعًا في جميع أنحاء الشارقة، لكل منها طابعه الخاص وتركيبه الفريد.
إليكم نظرة على بعض أبرز الفعاليات:
الصورة: هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية
واجهة المجاز المائية
في واجهة المجاز المائية، يخلق تركيب “نبض الانتماء” تجربة مشتركة للزوار. يمتد الضوء عبر المساحة، مما يخلق نقطة التقاء وفرصة لالتقاط الصور.
الصورة: هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية
حصن الشارقة
حصن الشارقة هو لوحة فنية لـ “نداء أمنية”، وهو عمل فني تفاعلي لرسم الخرائط بالفيديو. يمكن للزوار أن يهمسوا بأمنية لـ “صائد الأمنيات”، والذي يتحول بعد ذلك إلى عرض مرئي على واجهة الحصن.
الصورة: هيئة الشارقة للتجارة والتنمية السياحية
الجادة
في الجادة، يحوّل “خيوط الذاكرة” الموقع إلى طبقات من الزخرفة، مع ضوء مُركّب بعناية ليحمل الدفء والألفة.
صورة: هيئة الشارقة للتجارة والتطوير السياحي
بيت الحكمة
في “نور بين الكلمات”، يتلألأ بيت الحكمة بإسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد يروي رحلة من الصمت إلى التعبير ومن العزلة إلى الانتماء.
صورة: هيئة الشارقة للتجارة والتطوير السياحي
صورة: هيئة الشارقة للتجارة والتطوير السياحي
صورة: هيئة الشارقة للتجارة والتطوير السياحي
يستمر المهرجان، الذي يجذب عشرات الآلاف من الزوار، حتى 15 فبراير. وتبقى “قرية الأضواء” مفتوحة حتى 22 فبراير، وتقدم مجموعة متنوعة من التجارب للجميع.
