الشارقة: فرق إطفاء من 4 إمارات تسيطر على حريق الحمرية

أكدت سلطات الشارقة السيطرة الكاملة على حريق اندلع مساء الجمعة في مستودع للملابس بالمنطقة الحرة الثانية في الحمرية.

وأكدت هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة أنه لم تُسجل أي إصابات.1

وقدعملت فرق الإطفاء من أربع إمارات هي: دبي، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة معًا لاحتواء الحريق. ووضعت الفرق خطة متكاملة لتأمين محيط الحريق، ومنع انتشار اللهب، والحد من الأضرار المحتملة.

وقالت السلطات إنه تمت السيطرة على الحريق في "وقت قياسي"، مما يعكس الجاهزية التامة للوحدات الميدانية.

تجري حاليًا عمليات التبريد لضمان سلامة الموقع ومنع اندلاع الحريق مرة أخرى. كما تُجري السلطات تحقيقات لتحديد سبب الحريق.

وأشادت سلطات الشارقة بتعاون الفرق من مختلف الإمارات، بما في ذلك القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وبلدية الشارقة، وبلدية ومنطقة الحمرية الحرة، وشركة مروان.