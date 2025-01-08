الشارقة: فحص المركبات عن بُعد عبر تطبيق "رافد" الجديد
أعلنت شرطة الشارقة عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات الفحص الفني للمركبات، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء الفحص عن بعد عبر تطبيق رافد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
وبحسب الهيئة فإن الخدمة تستهدف مالكي المركبات الخاصة المسجلة في الشارقة، بشرط ألا يزيد عمر المركبة على ثماني سنوات، وألا يكون قد تم تجديد ترخيصها منذ أكثر من 18 شهراً.
وتشمل الخدمة أيضاً مالكي المركبات المقطورة أو "البيوت المتنقلة". ويمكن للمستفيدين توقع تلقي تقرير الفحص خلال 24 ساعة من تقديم طلبهم، مما يسهل استكمال إجراءات التجديد.
من خلال اتباع الخطوات الواضحة التالية، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة في خدمة الفحص عن بعد عبر تطبيق رافد:
تأكد من تثبيت تطبيق "رافد" على جهازك.
انقر على أيقونة "الفحص عن بعد".
أضف طلباً جديداً. اختر الخيار لإضافة طلب فحص جديد.
حدد سيارتك. إذا كانت سيارتك مسجلة بالفعل، فحددها. إذا لم تكن مسجلة، فأدخل المعلومات المطلوبة لإضافة سيارتك ثم اختر "التحقق من تفاصيل السيارة".
انتقل إلى قائمة المركبات المسجلة في التطبيق.
حدد خيار "فحص التجديد".
أدخل رقم هاتفك ورقم هويتك.
قم بإرفاق الصور اللازمة للفحص.
إذا كان لديك أي مستندات إضافية (على سبيل المثال، تقارير الحوادث، تصاريح تغيير اللون)، قم بتحميلها أيضاً.
بعد التأكد من صحة كافة المعلومات والمستندات، قم بإرسال تقريرك.
ستظهر رسالة تأكيد بعد الإرسال.
بعد إكمال الخطوات، انتظر رسالة الموافقة، والتي ستتضمن رابط الدفع لإكمال عملية الفحص.