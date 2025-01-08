الشارقة: فحص المركبات عن بُعد عبر تطبيق "رافد" الجديد

تأكد من تثبيت تطبيق "رافد" على جهازك.

انقر على أيقونة "الفحص عن بعد".

أضف طلباً جديداً. اختر الخيار لإضافة طلب فحص جديد.

حدد سيارتك. إذا كانت سيارتك مسجلة بالفعل، فحددها. إذا لم تكن مسجلة، فأدخل المعلومات المطلوبة لإضافة سيارتك ثم اختر "التحقق من تفاصيل السيارة".

انتقل إلى قائمة المركبات المسجلة في التطبيق.

حدد خيار "فحص التجديد".

أدخل رقم هاتفك ورقم هويتك.

قم بإرفاق الصور اللازمة للفحص.

إذا كان لديك أي مستندات إضافية (على سبيل المثال، تقارير الحوادث، تصاريح تغيير اللون)، قم بتحميلها أيضاً.

بعد التأكد من صحة كافة المعلومات والمستندات، قم بإرسال تقريرك.

ستظهر رسالة تأكيد بعد الإرسال.