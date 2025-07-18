الشارقة: طريق جبلي جديد نحو أعلى قمة في خورفكان

أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن مشروع طريق سياحي جبلي جديد يؤدي إلى خورفكان في 17 يوليو/تموز، واصفاً إياه بأنه "عجائب لم نشهدها من قبل".

وسيمر الطريق فوق قمم ومنحدرات جبلية، ابتداءً من نفق الغزير وصولاً إلى أعلى قمة جبلية في خورفكان، على ارتفاع 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.

وسيُحاط الطريق بالأشجار والمزارع وقنوات المياه والمنازل الجميلة، مما يُحوّل الرحلة إلى تجربة سياحية ممتعة في مناخ شتوي معتدل وبارد. كما سيُحوّل من طريق سريع إلى مسار سياحي ممتع يخدم القرى المتفرقة في المنطقة.

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مشاريع في جبل ديم

كما وعد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهالي كلباء بافتتاح مشاريع في جبل ديم تتضمن منطقة استراحة ومزارع وملاعب، ومن المتوقع افتتاحها في مارس 2026.

جاء ذلك خلال مداخلة لحاكم الشارقة في برنامج "الخط المباشر" الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.