الشارقة : ضبط قاتل القطط وسكان يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات

لم تكن أم القطط الصغيرة بعيدة عن مكان الحادث. على الجانب الآخر من الشارع مباشرة، يسكن جوزيف لوبو، وهو مهاجر هندي وصاحب صالون، ويقيم في المنطقة منذ 37 عامًا. "جاءت الأم (القطة) إلى متجرنا قبل عام، وأنجبت لاحقًا قطة صغيرة. قبل 25 يومًا فقط، أنجبت قطتين صغيرتين. كانا ينامان بالقرب من متجرنا، وفي ذلك اليوم أخرجتهما لأول مرة منذ أن فتحتا عينيهما للتو. لم يعودا أبدًا."