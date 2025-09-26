الشارقة : ضبط قاتل القطط وسكان يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات

أصيب موظفو أحد مطاعم الشارقة بالصدمة عندما وصلوا إلى العمل في 22 سبتمبر/أيلول ليجدوا قطة ميتة خارج المطعم. وفي اليوم التالي، عُثر على قطة أخرى ميتة قرب مدخل المطعم، مما أثار قلق الموظفين.
دفعت هذه الأحداث المروعة المدير إلى إجراء تحقيقات أعمق، وقد أصيب بالرعب عندما اكتشف تسجيلات كاميرات المراقبة التي تُظهر رجلاً يعتدي بعنف على القطط الصغيرة في الصباحين. راجعت صحيفة "خليج تايمز" تسجيلات كاميرات المراقبة، واختارت عدم نشرها نظرًا لمحتواها الصادم والمُحزن.
ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في الساعة السادسة صباحًا، الرجل وهو يرمي القطط الصغيرة بعنف، ويدوس عليها ويصطدم بها على الأسطح القريبة بكل قوته.
قبل أن ينفذ هجماته، نظر حوله بحذر للتأكد من عدم وجود متفرجين. بعد أن اعتدى بوحشية على إحدى القطط الصغيرة، غادر المكان وهو ينظر حوله، بينما كانت القطة تكافح على الأرض عاجزة. في كلا اليومين، شوهد يرتدي الزي نفسه.
في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، أعرب رشيد، مدير مطعم "هاوس أوف جريل" في أبو شغارة، عن صدمته بعد مشاهدة الفيديوهات. "لم نجد أي آثار دماء على أجساد القطط. عندها اشتبهنا في أمرٍ غير طبيعي، فقررنا التحقق من كاميرات المراقبة. وقعت هذه الحادثة في ساعات الصباح الباكر، عندما ينتظر الأطفال عادةً حافلات المدارس. كانت وحشيةً للغاية، ويجب القبض على الرجل. سواءٌ أكان حيوانًا أم بشرًا، فالأمر سواء".
لم تكن أم القطط الصغيرة بعيدة عن مكان الحادث. على الجانب الآخر من الشارع مباشرة، يسكن جوزيف لوبو، وهو مهاجر هندي وصاحب صالون، ويقيم في المنطقة منذ 37 عامًا. "جاءت الأم (القطة) إلى متجرنا قبل عام، وأنجبت لاحقًا قطة صغيرة. قبل 25 يومًا فقط، أنجبت قطتين صغيرتين. كانا ينامان بالقرب من متجرنا، وفي ذلك اليوم أخرجتهما لأول مرة منذ أن فتحتا عينيهما للتو. لم يعودا أبدًا."
لوبو، الذي يعتني بالقطط الضالة في المنطقة ويساعدها في إيجاد منازل جديدة، قدم إلى الإمارات العربية المتحدة عندما كان في السابعة عشرة من عمره. والآن، وهو في الرابعة والخمسين من عمره، قدّم بلاغًا إلى شرطة الشارقة بعد أن شاهد الفيديو. "حتى أنني عرضتُ صورة الرجل على المتاجر الأخرى في المنطقة. نشتبه في أنه يسكن في مكان قريب. قال أحد موظفي السوبر ماركت إنه لاحظه في المنطقة."
هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في المنطقة. فقد عُثر مؤخرًا على عدة قطط مصابة أو ميتة، ويشتبه السكان المحليون الآن في أن الشخص نفسه الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة قد يكون المسؤول.
في هذه الأثناء، يحاول جوزيف الآن إيجاد منزلٍ للقطة الأم وهرتها الكبيرة. "إنها لا تتوقف عن البكاء، وقد توقفت عن تناول الطعام. لا تزال تبحث عن صغارها". يأمل أن تجد الأم الحب في منزلها الجديد. دفن جوزيف وعائلته القطط الصغيرة.
هزّ الفيديو، الذي انتشر على الإنترنت، المجتمع. عبّر السكان، الذين غلب عليهم الذهول بعد مشاهدة الفيديو المقلق، عن غضبهم، مطالبين السلطات بالتدخل. ويأمل منقذو الحيوانات الأليفة في تحديد هوية الشخص.
وعلق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "نحن جميعا بحاجة إلى التكاتف ومنح هذا الرجل ما يستحقه".
بكت المنقذة المحلية، تسمية أ.، عندما شاهدت المقطع: "صُدمتُ عندما رأيتُ هذا الفيديو. كانت هذه القطط الصغيرة بعمر 20 يومًا، تفتح عيونها وترى العالم للمرة الأولى والأخيرة. لم أكن أرغب في رؤية مثل هذا المقطع في أول يوم لي في الجامعة، ولكن بصفتي شخصًا ملتزمًا بمساعدة الحيوانات في الإمارات العربية المتحدة، للأسف، أصبح هذا جزءًا من الواقع.
آمل أن تتخذ السلطات إجراءات وتعلن عنها رسميًا. حينها فقط سيُثبِت الناس، لأن مُسيئي الحيوانات غالبًا ما يكونون مُسيئين منزليين، ويشكلون خطرًا على المجتمع بشكل عام، كما أضافت.
حثّت متابعيها على الإبلاغ عن الحادثة عبر نظام الإبلاغ المبكر للأمن الحيوي، وهو منصة أنشأتها وزارة التغير المناخي والبيئة للإبلاغ عن تهديدات سلامة الغذاء، وأمراض الحيوانات، والآفات الزراعية. كما يستخدم المنقذون والسكان هذا الرابط للإبلاغ عن حوادث إساءة معاملة الحيوانات وإلقاء النفايات.
استذكر جوزيف حادثة مماثلة وقعت قبل سنوات، وأبلغ عنها لشرطة الشارقة آنذاك. "اتخذت الشرطة إجراءاتها آنذاك، وألقت القبض على الشخص وغرّمته. أتمنى حقًا أن يتكرر ما حدث قبل عقد من الزمن الآن."
هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحادثة. ففي يوليو/تموز، انتشر مقطع فيديو مرعب عبر مختلف جمعيات إنقاذ الحيوانات المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي، يُظهر رجلاً يحرق الأعضاء التناسلية لقطة ضالة في الشارقة.
في حالة العثور على حيوان ضال ينصح القانون السكان بالآتي:
1. أخذ الحيوان إذا كان يشكل خطرًا أو يعاني من الألم أو الاضطراب.
2. إذا لم يكن من الممكن تحديد هوية المالك أو الاتصال به، يجب استشارة الطبيب البيطري فورًا عند معاناة الحيوان من الألم أو الاضطراب واتخاذ الإجراءات وفقًا لرأي الطبيب البيطري.
3. إذا تم التعرف على المالك، ألزمه بدفع كافة النفقات المتكبدة.
ينص قانون حماية الحيوان، الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2007، على أنه لا يجوز ترك الحيوانات بمفردها أو التخلي عنها؛ ويجب أن يقوم برعايتها أو الإشراف عليها أشخاص ذوو معرفة ومهارات ومؤهلات، ويجب فحص الحيوان وظروف معيشته مرة واحدة على الأقل يوميًا.
وبموجب القانون، يتمتع الحيوانات بحقوق، بما في ذلك الحق في الحصول على مساحة كافية تمكنها من التحرك بحرية، وفقًا لاحتياجاتها، والحصول على الغذاء والماء المناسبين وفقًا لعمرها وأنواعها، ونقلها وإسكانها بشكل آمن.
المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات يحظر الجرائم الواقعة على الحيوانات.
المادة 466: يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من قتل عمدا وبدون مبرر حيوانا أو ألحق به أذى جسيما... وكذلك من ترك حيوانا ضالا في حالة تعرض الناس للخطر.
المادة 471: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قتل أو سم عمدا بغير مبرر حيوانا أليفاً أو مستأنسا غير ما ورد في المادة 466.
المادة 472 : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم من اعتدى أو عذب أو أساء معاملة حيوان أليف أو مروض، وكذلك من امتنع عن رعاية ذلك الحيوان حين يكون مؤتمناً عليه أو ملزماً برعايته.
المادة 473: يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم من تسبب بخطئه في جرح أو أذى حيوان أو ماشية مملوكة للغير، فإذا نشأ عن هذا الخطأ موت الحيوان كانت العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
علاوة على ذلك، يحظر قانون منفصل وأقدم - القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات من الإيذاء والإهمال - استخدام الحيوانات في التجارب العلمية. ويعاقب كل من يستخدم الحيوانات بهذه الطريقة "دون ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة" بغرامات باهظة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي عام 2020، حذرت النيابة العامة الاتحادية أيضًا من أن الأشخاص الذين يبيعون الحيوانات المريضة أو المصابة سيواجهون غرامة قدرها 200 ألف درهم.
أحرزت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في مجال رعاية الحيوان، حيث أصدرت قوانين حديثة تُلزم بتسجيل القطط والكلاب المزودة بشرائح إلكترونية، كما أُطلقت خدمة جديدة لتملك الحيوانات في 3 فبراير. وبموجب اللوائح الجديدة التي أصدرتها دائرة البلديات والنقل، يتعين على مالكي الحيوانات الأليفة تسجيل حيواناتهم على منصة "تم"، وسيؤدي عدم الامتثال إلى غرامات مالية ابتداءً من العام المقبل.
يهدف النظام الجديد إلى تقليل أعداد الحيوانات الضالة، وتتبع سجلات الحيوانات الأليفة، وتمكين التعريف الصحيح وتحسين رعاية الحيوانات، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية لأصحاب الحيوانات الأليفة وحيواناتهم الأليفة المزودة بشرائح إلكترونية.
في عام ٢٠٢٣، فتحت السلطات في أبوظبي تحقيقًا في تقارير عن قطط مهجورة في الصحراء. انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عدة قطط مهجورة في الصحراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت العديد من جمعيات الإنقاذ عن صدمتها إزاء الحادث.