الشارقة: خطبة الجمعة بـ 40 لغة عبر تطبيق"منبر"

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، مبادرة مبتكرة لترجمة خطبة الجمعة بشكل فوري إلى 40 لغة عالمية عبر تطبيق “منبر” وذلك في مسجد المغفرة بمنطقة السيف، أحد أكبر مساجد الإمارة .

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على الارتقاء بجودة خدماتها وتوسيع نطاق وصول رسالة خطبة الجمعة، خاصةً لغير الناطقين بالعربية، في مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المجتمع.

يتيح التطبيق، المتوفر مجانًا عبر منصتي "آب ستور" و"جوجل بلاي"، للمستخدمين اختيار لغتهم المفضلة من بين 40 لغة، منها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والبشتو وغيرها ويوفر الترجمة النصية أو الصوتية أثناء الخطبة أو بعدها، بالإضافة إلى إمكانية حفظ الخطب والرجوع إليها لاحقًا لتعزيز الفائدة العلمية والدعوية.

وأكدت الدائرة أن التطبيق يمثل "نقلة نوعية في تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم الإسلامية السمحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى "تمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من خطب الجمعة، بغض النظر عن اختلاف لغاتهم"، انسجامًا مع رؤية الإمارات بوصفها مركزا عالميا للابتكار.

وأضافت أن التطبيق يسهم في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية المتمثلة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الرسالة الإسلامية وتعزيز الانفتاح الثقافي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم المشاريع الذكية التي تلامس احتياجات المجتمع.

ولاقى إطلاق التطبيق استحسانًا كبيرًا من الجاليات غير الناطقة بالعربية وعبّر عدد من المصلين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساعدهم على فهم خطبة الجمعة بشكل أعمق، مما يعزز ارتباطهم بالقيم الإسلامية ويجعل تجربتهم الروحية في المساجد أكثر غنى.