الشارقة : خصم 35% على المخالفات المرورية المسددة خلال 60 يوماً

أعلنت الشارقة عن خصم 35% على المخالفات المرورية في حال سدادها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

في حال تم الدفع بعد 60 يومًا وقبل مرور عام، سيتم تطبيق خصم بنسبة 25%.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا على بعض المخالفات المرورية الخطيرة.