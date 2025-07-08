الشارقة : خصم 35% على المخالفات المرورية المسددة خلال 60 يوماً

أعلنت الشارقة عن خصم 35% على المخالفات المرورية في حال سدادها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
في حال تم الدفع بعد 60 يومًا وقبل مرور عام، سيتم تطبيق خصم بنسبة 25%.
ومع ذلك، لا ينطبق هذا على بعض المخالفات المرورية الخطيرة.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وفي إطار الاجتماع، وافق المجلس أيضاً على خصم 50% من الرسوم الحكومية لرواد الأعمال، والتي تشمل 88 مشروعاً من مختلف الأنماط الاقتصادية.
طُبِّق نظام الخصم بنسبة 35% سابقًا في الشارقة عام 2023. وتُطبِّق أبوظبي برنامجًا يُمكِّن سائقي السيارات من الاستفادة من تخفيض على مخالفاتهم على مدار العام.
أبوظبي: احصل على خصم يصل إلى 35% على مخالفات المرور؛ إليك الطريقة الشارقة: توصيل الكهرباء والمياه والغاز تلقائيًا للمستأجرين بعد التسجيل