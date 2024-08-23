الإمارات
الشارقة: حملة شاملة لمكافحة الآفات في 163 ألف موقع
تستخدم الحملة معدات متطورة من المصائد الرقمية وآلات التبخير وأجهزة رش الضباب فائقة الدقة
بدأت الشارقة حملة واسعة النطاق للقضاء على الآفات في المدينة، وفي هذه الحملة الضخمة، تحاول الإمارة تحسين وتعزيزمعايير الصحة العامة والبيئة.
وتنفذ الإمارة حملة لمكافحة الآفات في أكثر من 100 ألف موقع باستخدام أدوات وتقنيات متطورة، وتستخدم الحملة معدات متطورة، بما في ذلك المصائد الرقمية وآلات التبخير ورشاشات الضباب فائقة الدقة لمكافحة الآفات الطائرة.
وتم رؤية عمال البلدية وهم يرشون حاويات كبيرة بالمبيدات الحشرية ويفتحون مجاري الصرف الصحي، كما قام الخبراء بجمع العينات وتفريغ الحاويات التي تحتوي على مياه راكدة.
شاهد فيديو الحملة أثناء العمل أدناه:
وتتضمن استراتيجية البلدية مراقبة وتفتيش مواقع التكاثر باستخدام أحدث الأجهزة الرقمية، حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء عمليات تفتيش نشطة لضمان مكافحة الآفات بفعالية في جميع أنحاء المدينة.