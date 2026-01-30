الإمارات

الشارقة: حجز 8 مركبات لحركات بهلوانية متهورة أثناء المطر

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين؛ فرضت السلطات غرامات متعددة
الشارقة: حجز 8 مركبات لحركات بهلوانية متهورة أثناء المطر
بوجا مانييري
تاريخ النشر

حجزت شرطة الشارقة 8 مركبات قام سائقوها بحركات بهلوانية متهورة أثناء هطول الأمطار.

فرضت السلطات غرامات متعددة:

  • 2000 درهم، 23 نقطة مرورية، وفترة حجز تصل إلى 60 يومًا، بموجب المادة رقم (1) من قانون المرور الاتحادي، لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر

  • 3000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 90 يومًا، لمخالفة قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، بموجب المادة رقم (4) من قانون المرور الاتحادي

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. وشددت السلطات على أن مثل هذا السلوك يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

وأوضح العقيد خالد محمد الكي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الالتزام بقوانين المرور ركيزة أساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن القيادة الآمنة تعكس الوعي المجتمعي.

وحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامة الطرق ومستخدميها، بالاتصال بالرقم "999" في حالات الطوارئ والحرجة فقط، والرقم "901" في الحالات غير الطارئة.

شاهد الفيديو هنا:

شاهد: سائق متهور يُضبط وهو يبث مباشرة أثناء القيادة بسرعة على طريق أبوظبي شاهد: شاحنة تصطدم بالرصيف في الشارقة في حالة صادمة من القيادة المشتتة

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com