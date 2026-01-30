الشارقة: حجز 8 مركبات لحركات بهلوانية متهورة أثناء المطر

حجزت شرطة الشارقة 8 مركبات قام سائقوها بحركات بهلوانية متهورة أثناء هطول الأمطار.
فرضت السلطات غرامات متعددة:
2000 درهم، 23 نقطة مرورية، وفترة حجز تصل إلى 60 يومًا، بموجب المادة رقم (1) من قانون المرور الاتحادي، لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر
3000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 90 يومًا، لمخالفة قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، بموجب المادة رقم (4) من قانون المرور الاتحادي
تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. وشددت السلطات على أن مثل هذا السلوك يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
وأوضح العقيد خالد محمد الكي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الالتزام بقوانين المرور ركيزة أساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن القيادة الآمنة تعكس الوعي المجتمعي.
وحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد سلامة الطرق ومستخدميها، بالاتصال بالرقم "999" في حالات الطوارئ والحرجة فقط، والرقم "901" في الحالات غير الطارئة.
