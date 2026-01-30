الشارقة: حجز 8 مركبات لحركات بهلوانية متهورة أثناء المطر

2000 درهم، 23 نقطة مرورية، وفترة حجز تصل إلى 60 يومًا، بموجب المادة رقم (1) من قانون المرور الاتحادي، لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر

3000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 90 يومًا، لمخالفة قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، بموجب المادة رقم (4) من قانون المرور الاتحادي