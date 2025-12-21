الشارقة تواجه تقلبات الطقس بجاهزية قصوى وتكاتف مجتمعي لافت

رفعت بلدية الشارقة درجة استعدادها القصوى للتعامل مع البلاغات والملاحظات في ظل ما شهدته الإمارة من هطول أمطار غزيرة؛ حيث تلقى مركز الاتصال التابع لها (993) نحو 522 بلاغاً تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وسبعة بلاغات عن سقوط أشجار.