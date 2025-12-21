الشارقة تواجه تقلبات الطقس بجاهزية قصوى وتكاتف مجتمعي لافت

بينما ضربت الأحوال الجوية السيئة دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 18 و19 ديسمبر، عملت السلطات على مدار الساعة للتخفيف من حدة التأثير على الجمهور.
رفعت بلدية الشارقة درجة استعدادها القصوى للتعامل مع البلاغات والملاحظات في ظل ما شهدته الإمارة من هطول أمطار غزيرة؛ حيث تلقى مركز الاتصال التابع لها (993) نحو 522 بلاغاً تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وسبعة بلاغات عن سقوط أشجار.
وذكرت الهيئة يوم الأحد أن جميع البلاغات تم "التعامل معها على الفور وإحالتها إلى الفرق الميدانية".
وفي ظل حالة الطقس غير المستقرة، خصص مركز الاتصال التابع للبلدية أيضاً رقماً مخصصاً لتلقي البلاغات من شرطة الشارقة بشأن تجمعات المياه، كما تم تخصيص خط آخر للتواصل المباشر مع الفرق في الميدان، وذلك لتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءتها.
وفي أنحاء البلاد، وأثناء هطول الأمطار، أصدرت السلطات تنبيهات وإرشادات السلامة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وعملت على تنظيم حركة المرور.
وإلى جانب السلطات، تطوع السكان لمساعدة زملائهم من السائقين الذين تعطلت مركباتهم، وضمان رعاية أولئك الذين يواجهون حالات طوارئ.