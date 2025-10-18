الشارقة "تنفض الغبار عن التاريخ": مشاريع ترميم تعيد الحياة إلى المباني التراثية القديمة

في قلب الشارقة، يقع فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة، وهو فندق فاخر يُجسّد نهج الإمارة في التطوير المُرتكز على التراث. يقع الفندق في منازل مُرمّمة بعناية، كانت في السابق ملكًا لعائلة المدفع، التي يرتبط إرثها ارتباطًا وثيقًا بالحياة المدنية والاقتصادية في الشارقة في بداياتها.