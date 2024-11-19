الشارقة تنظم جمع التبرعات والأوقاف في الإمارة

وتضمن القرار أيضا الأحكام القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، ووقف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والعقوبات الإدارية، والشرطة القضائية، والقرارات التنفيذية، والتنفيذ والنشر.