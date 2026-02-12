الشارقة تنظم العمل الليلي.. تصاريح خاصة لرمضان والأعياد بضوابط جديدة

أعلنت بلدية الشارقة أنه يمكن للشركات الآن التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة لتمديد ساعات عملها بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان المبارك وعطلات العيد اللاحقة.
يسمح التصريح للمؤسسات التجارية بالعمل من بعد منتصف الليل حتى الصباح خلال شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثالث من عيد الفطر، ومرة أخرى من الأول من ذي الحجة حتى اليوم الثالث من عيد الأضحى.
للحصول على التصريح، يجب على الشركات تقديم نسخة من رخصتها التجارية. يبلغ إجمالي رسوم الخدمة 1,020.5 درهمًا، والتي تشمل رسوم إصدار بقيمة 1,000 درهم بالإضافة إلى رسوم إضافية. وهي متاحة لمعظم الشركات، على الرغم من أن البلدية حددت أنها لا تنطبق على شركات المقاولات الإنشائية.
كما أعلنت البلدية عن تصريحين آخرين لدعم شركات الأغذية خلال الشهر الفضيل.
يتوفر تصريح للمطاعم والكافتيريات ومحلات الحلويات ومخابز الرقاق لعرض وبيع الأطعمة الشعبية أمام منشآتها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل الإفطار.
تبلغ تكلفة هذا التصريح 500 درهم، ويجب على الشركات الالتزام بمعايير صحة وسلامة صارمة بما في ذلك:
• يجب عرض الطعام على الرصيف الأمامي (المناطق غير الرملية).
• يجب أن تكون خزائن العرض مصنوعة من الزجاج المحكم بإرتفاع لا يقل عن 100 سم وأن تحتوي على باب منزلق أو مفصلي.
• يجب استخدام أوعية معدنية غير قابلة للصدأ.
• يجب إعداد جميع الأطعمة داخل المنشأة المرخصة.
• يجب حفظ الطعام في درجة حرارة مناسبة (غير مبردة أو مجمدة).
• يجب تغطية وتعبئة الأصناف بشكل صحيح باستخدام مواد غذائية مثل رقائق الألومنيوم أو البلاستيك الشفاف.
بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تصريح منفصل بقيمة 3,000 درهم للمطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مراكز التسوق، لإعداد وتجهيز الوجبات خلال ساعات النهار في رمضان. شروط هذا التصريح هي:
• يُسمح بإعداد وطهي الطعام في مطبخ المنشأة فقط.
• لا يُسمح باستقبال العملاء داخل قاعة الطعام الرئيسية للمطعم.