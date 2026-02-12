الشارقة تنظم العمل الليلي.. تصاريح خاصة لرمضان والأعياد بضوابط جديدة

أعلنت بلدية الشارقة أنه يمكن للشركات الآن التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة لتمديد ساعات عملها بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان المبارك وعطلات العيد اللاحقة.

يسمح التصريح للمؤسسات التجارية بالعمل من بعد منتصف الليل حتى الصباح خلال شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الثالث من عيد الفطر، ومرة أخرى من الأول من ذي الحجة حتى اليوم الثالث من عيد الأضحى.

للحصول على التصريح، يجب على الشركات تقديم نسخة من رخصتها التجارية. يبلغ إجمالي رسوم الخدمة 1,020.5 درهمًا، والتي تشمل رسوم إصدار بقيمة 1,000 درهم بالإضافة إلى رسوم إضافية. وهي متاحة لمعظم الشركات، على الرغم من أن البلدية حددت أنها لا تنطبق على شركات المقاولات الإنشائية.

