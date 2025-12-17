الشارقة تنسج حكاياتها.. انطلاق "مهرجان الشارقة للآداب" يناير المقبل

أكدت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الأدب يمتلك قدرة فريدة على تشكيل الوعي المجتمعي، وحفظ الذاكرة، وتعزيز قيم الانتماء. وقالت: "الأدب هو مهد الذاكرة والخيال والهوية. فهو يحفظ قصصنا ويُعمّق فهمنا لبعضنا البعض، ويؤسس إحساساً بالانتماء يتجاوز الأجيال. ومن خلال المهرجان، نحتفي بقوة الكلمات في ربط المجتمعات وإثراء العقول وبناء مجتمع أكثر وعياً وإنسانية".