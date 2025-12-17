الشارقة تنسج حكاياتها.. انطلاق "مهرجان الشارقة للآداب" يناير المقبل
تحت شعار ملهم يجسد تلاحم الفكر بالمجتمع، "مجتمع تنسجه الحكايات"، تستعد إمارة الشارقة لافتتاح الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للآداب"، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.
ويُنظَّم المهرجان هذا العام بالتعاون بين هيئة الشارقة للكتاب وجمعية الناشرين الإماراتيين، ليعيد التأكيد على مكانة الشارقة كمنارة للإبداع الثقافي والأدبي في المنطقة.
الأدب نسيج يجمع الذاكرة والهوية
أكدت سموّ الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الأدب يمتلك قدرة فريدة على تشكيل الوعي المجتمعي، وحفظ الذاكرة، وتعزيز قيم الانتماء. وقالت: "الأدب هو مهد الذاكرة والخيال والهوية. فهو يحفظ قصصنا ويُعمّق فهمنا لبعضنا البعض، ويؤسس إحساساً بالانتماء يتجاوز الأجيال. ومن خلال المهرجان، نحتفي بقوة الكلمات في ربط المجتمعات وإثراء العقول وبناء مجتمع أكثر وعياً وإنسانية".
منبر لدعم الإبداع الإماراتي
من جانبه، أعلن سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الفعاليات، موضحاً أن نسخة هذا العام ستقدّم برنامجاً نوعياً يعكس ثراء المشهد الثقافي الإماراتي ويواكب تطلعات الجمهور والمهتمين.
وقال الكوس إن المهرجان يمثل منبراً ثقافياً لدعم المواهب الأدبية الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها، إلى جانب توفير بيئة محفزة للناشرين والمؤلفين، وفضاء مفتوح للحوار وتبادل الأفكار. وأضاف: "إن الاهتمام بالأدب هو اهتمام بروح المجتمع، وهذا المهرجان دعوة للمشاركة في صنع مشهد ثقافي أكثر ثراءً وعمقاً، يعزز قيم الانفتاح والتنوع ويغذي منظومة الابتكار والإبداع في الإمارة".
برنامج متكامل وفعاليات متنوعة
تحمل الدورة الثانية من المهرجان جدولاً حافلاً يشمل 24 فعالية ما بين جلسات حوارية وأمسيات شعرية وعروض موسيقية وثقافية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين. كما يضم معرضاً للكتاب يقدّم أحدث الإصدارات الأدبية لدور النشر الإماراتية، ويتيح للزوار فرصة الاقتناء والتفاعل المباشر مع الكتّاب.
وسيستمتع الجمهور كذلك بـ 14 ورشة عمل تعليمية في مجالات الخط العربي، والسرد القصصي، والفنون الإبداعية، إلى جانب أنشطة ترفيهية ومعروضات حرفية تعبّر عن جماليات التراث المحلي وروح التصميم الإماراتي.