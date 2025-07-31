الشارقة تُمدد فترة التجربة لـ 9 أشهر: خطوة تعزز تخطيط القوى العاملة وتقييم الكفاءات

يقول الخبراء إن قرار الشارقة بتمديد فترة الاختبار لموظفي الحكومة من ستة إلى تسعة أشهر يعكس التركيز المتزايد على تحسين تخطيط القوى العاملة وتقييم المواهب.
ويهدف التمديد إلى تزويد الجهات الحكومية والموظفين الجدد بإطار زمني أكثر شمولاً لتقييم الملاءمة، وضمان أداء وظيفي أفضل، وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل داخل القطاع العام.
ويأتي ذلك في أعقاب تحديث لوائح الموارد البشرية في الشارقة، والتي تضمنت تدابير مثل أنظمة تصنيف الوظائف الجديدة، وأطر التدريب الإلزامي، وتشكيل لجان للإشراف على شكاوى الموظفين، والإجراءات التأديبية، وإدارة الأزمات.
ووصف طلال أحمد، رئيس إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في مجموعة "إنوفيشنز"، تمديد فترة الاختبار بأنه "تحول استراتيجي نحو تقييم أكثر شمولاً للمواهب وتخطيط القوى العاملة".
وأوضح أحمد قائلاً: "يتيح هذا التغيير للهيئات الحكومية تقييمًا شاملًا لمهارات الموظفين الجدد ومدى توافقها مع أهداف المؤسسة قبل اتخاذ قرار التعيين الدائم. كما يمنح الموظفين جدولًا زمنيًا منظمًا وداعمًا للتكيف وإظهار إمكاناتهم في إطار عمل القطاع العام".
وأشار أحمد إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات القطاع الخاص، حيث تُمدد فترات الاختبار بشكل متزايد، لا سيما في الوظائف المتخصصة أو الاستراتيجية. وأضاف: "يشير هذا التوافق بين القطاعين العام والخاص إلى التزام إقليمي أوسع بتحسين جودة التوظيف، والحد من دوران الموظفين المبكر، وتعزيز ثقافات العمل القائمة على الأداء".
ورحّبت الدكتورة لينا المنصوري، مستشارة رأس المال البشري، بهذا التمديد، مشيرةً إلى أنه "يعود بالنفع على الموظفين على المدى البعيد، إذ يمنحهم مزيدًا من الوقت للتأقلم مع أدوارهم وثقافة المؤسسة. وهذا يُسهم في الحد من حالات المغادرة المبكرة، ويدعم النمو المهني، ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا".
وأضافت أنه من وجهة نظر صاحب العمل، تُمكّن فترة الاختبار المُمتدة من تقييم قدرات وإمكانات الموظفين الجدد بدقة أكبر. "فهي تُمكّن من تحديد فجوات المهارات مُبكرًا ووضع خطط التطوير المناسبة لها".
وأكد عمر خالد، الخبير الاستراتيجي في مجال الموارد البشرية والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، على أهمية إدارة الأداء التفصيلية خلال فترات الاختبار.
وقال خالد: "إنّ فترة الاختبار الأطول تشجع على عقد جلسات تقييم أكثر تكرارًا وفعالية. وهذا يُعزز ثقافة المساءلة والنمو، مما يعود بالنفع على كلٍّ من الموظفين وأصحاب العمل من خلال تحسين الإنتاجية الإجمالية".
وأضاف أنه "عندما يتوفر للمديرين الوقت الكافي لمراقبة الأداء وتقديم التوجيه البناء، يمكن للموظفين فهم التوقعات بشكل أفضل، ومعالجة أي فجوات، وبناء مهاراتهم بشكل فعال".
كما أكد أن تمديد فترة الاختبار يُسهم أيضًا في خفض تكاليف دوران الموظفين، إذ يُمكّن المؤسسات من تحديد أوجه عدم التوافق مبكرًا. وأضاف: "إنه نهج عملي للاحتفاظ بالمواهب، يضمن توافق من يتجاوزون فترة الاختبار تمامًا مع احتياجات المؤسسة وثقافتها. وهذا يُقلل من الاضطرابات ويدعم استقرار القوى العاملة".
أشار خالد إلى أنه، لا سيما في سوق العمل التنافسي اليوم، يُعدّ الاستثمار في عملية تأهيل وتقييم شاملة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وأضاف: "تعكس خطوة الشارقة استراتيجية موارد بشرية فعّالة تُدرك أهمية رعاية المواهب من خلال المشاركة والتطوير المستدامين".
يتفق الخبراء على أن تمديد فترة الاختبار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الهادفة إلى تعزيز جودة القوى العاملة واستدامتها. كما أنه يُعالج التحديات التي تواجهها العديد من المؤسسات في الحفاظ على الكفاءات في ظل تزايد المنافسة في أسواق العمل.