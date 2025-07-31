الشارقة تُمدد فترة التجربة لـ 9 أشهر: خطوة تعزز تخطيط القوى العاملة وتقييم الكفاءات

وأشار أحمد إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات القطاع الخاص، حيث تُمدد فترات الاختبار بشكل متزايد، لا سيما في الوظائف المتخصصة أو الاستراتيجية. وأضاف: "يشير هذا التوافق بين القطاعين العام والخاص إلى التزام إقليمي أوسع بتحسين جودة التوظيف، والحد من دوران الموظفين المبكر، وتعزيز ثقافات العمل القائمة على الأداء".