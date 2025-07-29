الإمارات

الشارقة تمدد فترة اختبار موظفي الحكومة الجدد إلى 9 أشهر

يمكن الموافقة على التمديد الإضافي لمدة ثلاثة أشهر من قبل جهة التوظيف وسيتم تطبيقه من تاريخ التعيين
الشارقة تمدد فترة اختبار موظفي الحكومة الجدد إلى 9 أشهر
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تم تمديد فترة التجربة للموظفين الجدد في الجهات الحكومية في الشارقة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وذلك بموجب تحديثات في أنظمة الموارد البشرية تهدف إلى منح الموظفين الإماراتيين مزيدًا من الوقت لإثبات قدراتهم في العمل.

ويمكن للجهة التي وظفت الموظف الموافقة على تمديد فترة التجربة الإضافية لمدة ثلاثة أشهر، وتطبق هذه الفترة من تاريخ التعيين.

تشمل اللوائح المعدلة أيضًا تأسيس عدة لجان داخلية جديدة عبر دوائر الحكومة، منها لجان مخصصة للطوارئ والأزمات، ولجان شؤون الشكاوى والنزاعات الوظيفية، بالإضافة إلى اللجان التأديبية.

من بين هذه اللجان: لجنة تأديبية، لجنة الشكاوى والنزاعات، ولجنة الطوارئ والأزمات، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل. كما تم إنشاء لجنة عليا للموارد البشرية لمراجعة التشريعات، وتقييم قضايا الموارد البشرية، وتقديم التوصيات بشأن الأمور المحالة إليها من المجلس التنفيذي أو حاكم الشارقة.

سوف نتابع المزيد.

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