الشارقة تلغي أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية

أعلنت شرطة الشارقة عن إلغاء أكثر من 7,000 مخالفة مرورية، مما وفر راحة كبيرة لمئات السائقين. وجاء هذا الإجراء بموجب قرار أصدره المجلس التنفيذي مؤخراً، وشمل المقيمين الذين تراكمت عليهم مخالفات مرورية قديمة قبل سريان التعديلات الجديدة في القوانين.
وفي إطار التزام الحكومة بدعم استقرار المجتمع، نفذت شرطة الشارقة قرار المجلس التنفيذي القاضي بإلغاء المخالفات المرورية التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات.
حتى الآن، استفاد 284 شخصاً من هذا القرار الذي ترتب عليه إلغاء أكثر من 7,000 مخالفة وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القرار. يتعين على المتقدمين دفع رسوم قدرها 1000 درهم مقابل عملية الإلغاء، باستثناء الحالات الإنسانية أو الخاصة، مثل وفاة مالك المركبة أو مغادرة مالكها الدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو في الحالات التي يتعذر فيها التواصل مع مالكي المركبات المهجورة. ويمكن للأفراد المؤهلين الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز خدمات الترخيص والمرور.
وحثّت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع على الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات من أجل ضمان السلامة وتعزيز الانضباط، كما ذكّرت السائقين بقرار المجلس التنفيذي بشأن نسب الإعفاءات المتاحة.
ففي حال دفع المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، تُمنح خصومات بنسبة 35% على قيمة المخالفة وفترة الحجز وأجور حجز المركبة. أما إذا تم الدفع بعد مرور 60 يوماً وقبل مرور عام، فتقتصر نسبة الخصم على 25% من قيمة الغرامة فقط.
ودعت شرطة الشارقة الجمهور إلى الاستفادة من هذه التسهيلات دعماً للالتزام المروري، وتعزيزاً لسلامة الطرق، وترسيخاً لثقة المجتمع في أجهزة الشرطة ونظام المرور في الإمارة.