الشارقة تلغي أكثر من 7 آلاف مخالفة مرورية

حتى الآن، استفاد 284 شخصاً من هذا القرار الذي ترتب عليه إلغاء أكثر من 7,000 مخالفة وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في القرار. يتعين على المتقدمين دفع رسوم قدرها 1000 درهم مقابل عملية الإلغاء، باستثناء الحالات الإنسانية أو الخاصة، مثل وفاة مالك المركبة أو مغادرة مالكها الدولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو في الحالات التي يتعذر فيها التواصل مع مالكي المركبات المهجورة. ويمكن للأفراد المؤهلين الاستفادة من هذه الخدمة بزيارة مراكز خدمات الترخيص والمرور.