الشارقة: تكريم رجل شجاع استخدم رافعته الخاصة لإخماد حريق وإنقاذ الأرواح

حصل مقيم آسيوي في الشارقة على جائزة تقديراً لجهوده البطولية في المساعدة على إخماد حريق سيارة .

وكرّم العميد يوسف عبيد الشامسي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، المتطوع لاستخدام مركبته الخاصة (رافعة) للمساعدة في إخماد الحريق.

واندلع حريق في مركبة تابعة لشركة نقل نفايات بإحدى المناطق الصناعية بالإمارة. وفور رؤيته للحريق، تبرع برافعته الخاصة لاستخدامها مع سيارات الدفاع المدني.

وساهم عمله في تقليل فرص انتشار الحريق وتسهيل مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع إصابات.

وأشاد العميد الشامسي بشجاعة المقيم وسرعة تحركه، مؤكداً أن جهوده تعكس وعياً مجتمعياً يسهم في دعم جهود الدفاع المدني وتقليل الخسائر.