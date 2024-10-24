الشارقة: تكريم باكستاني ساهم في تعزيز السلامة المرورية

وأشار إلى أن التكريم الذي حظي به الطاف يجسد التوجه المستمر للقيادة العامة لشرطة الشارقة في تقدير المساهمين والمتعاونين، مؤكداً أن الموظفين أو أفراد الجمهور الذين يساهمون في الخدمة المجتمعية، ويعززون بشكل مباشر جهود الشرطة في الحفاظ على معايير السلامة العامة، هم موضع تقدير من قبل السلطات.