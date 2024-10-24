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الشارقة: تكريم باكستاني ساهم في تعزيز السلامة المرورية
تقدر السلطات أفراد الجمهور الذين يساهمون في خدمة المجتمع ويحافظون على معايير السلامة العامة
كرمت شرطة الشارقة مواطناً باكستانياً تقديراً لسلوكه الجيد الذي ساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطريق.
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور بالدور الإيجابي الذي قام به العامل "الطاف حسين عمر الدين".
وأشار إلى أن التكريم الذي حظي به الطاف يجسد التوجه المستمر للقيادة العامة لشرطة الشارقة في تقدير المساهمين والمتعاونين، مؤكداً أن الموظفين أو أفراد الجمهور الذين يساهمون في الخدمة المجتمعية، ويعززون بشكل مباشر جهود الشرطة في الحفاظ على معايير السلامة العامة، هم موضع تقدير من قبل السلطات.
وعبر الطاف عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة على هذه اللفتة الطيبة التي تكرم الجهود وتدعم المبادرات الإيجابية، مؤكداً أن التكريم يشكل دافعاً له وللجميع على أهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز السلامة.