الشارقة تفرض غرامة 2000 درهم للتخييم غير المرخص

مع اقتراب موسم الشتاء — الذي يشهد توافد آلاف السكان والسياح إلى صحراء الشارقة والمناطق المفتوحة للتخييم — أكدت السلطات استعدادها لتنظيم هذه الأنشطة وضمان السلامة العامة وحماية البيئة. كما ذكّرت الجمهور بأن التخييم في المناطق غير المصرح بها سيُعرّض المخالفين لغرامة قدرها 2000 درهم، وستتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.