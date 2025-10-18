الشارقة تفرض غرامة 2000 درهم للتخييم غير المرخص

مع اقتراب موسم الشتاء — الذي يشهد توافد آلاف السكان والسياح إلى صحراء الشارقة والمناطق المفتوحة للتخييم — أكدت السلطات استعدادها لتنظيم هذه الأنشطة وضمان السلامة العامة وحماية البيئة. كما ذكّرت الجمهور بأن التخييم في المناطق غير المصرح بها سيُعرّض المخالفين لغرامة قدرها 2000 درهم، وستتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وترتبط هذه الغرامات بنظام وزارة الداخلية، ويجب تسويتها عند تجديد تسجيل المركبات. وأوضح كبار المسؤولين في إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة أنه تم تنفيذ إجراءات أمنية ووقائية شاملة في المناطق الصحراوية الرئيسة بالإمارة للمحافظة على النظام طوال موسم التخييم المزدحم.
وانتشرت دوريات الشرطة منذ بداية أكتوبر على الطرق المؤدية إلى المواقع الصحراوية الشهيرة مثل البداير والفاية والمليحة، بدعم من وحدات الإنقاذ وغرفة عمليات مخصصة للاستجابة الفورية للطوارئ، وتحديد مواقع المخيمين التائهين، وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة.
وحذّرت الشرطة المخيمين من الانخراط في “سلوكيات غير مسؤولة” مثل القيادة المتهورة في الطرق الوعرة، أو تشغيل الموسيقى الصاخبة، أو إثارة الفوضى التي قد تؤدي إلى حوادث أو إصابات خطيرة.
وتبقى الدوريات في المناطق الصحراوية حتى وقت متأخر من الليل، فيما أقيمت نقاط تفتيش لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين وضبط السائقين غير المرخصين.
كما قامت الجهات المعنية بتركيب أسلاك شائكة على الطرق الصحراوية الرئيسية لمنع وقوع حوادث بسبب الحيوانات السائبة والإبل.
وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للزيادة المطردة في أعداد الزوار والشكاوى المتعلقة بالضجيج والفوضى خلال السنوات الأخيرة. وحثّوا الجمهور على احترام القوانين والقيادة بحذر وتجنّب دخول المناطق المحظورة لضمان تجربة تخييم آمنة وممتعة للجميع.
وشددت الشرطة على أن الهدف من هذه اللوائح لا يقتصر على فرض النظام فحسب، بل يشمل أيضاً حماية البيئة الصحراوية الهشة في الشارقة.
وأكدت الجهات المعنية أن التزام السكان والزوار بإرشادات السلامة والحفاظ على الموائل الطبيعية يسهم في موسم شتوي أنظف وأكثر أماناً واستدامة في مناطق الإمارة الصحراوية.