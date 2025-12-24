الشارقة تفتتح أكبر مزرعة لأبقار "A2A2" في منطقة مليحة

وعقب الافتتاح، قام سموه بجولة في مصنع ومزرعة الألبان، حيث تفقد خطوط الإنتاج، ومرافق التعبئة والتغليف، وغرفة التحكم المركزية، والمحالب، وحظائر إيواء الحيوانات. واستمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول عمليات الإنتاج، وأنظمة مراقبة الجودة، وخطط التوسع المستقبلية المرتبطة بإطار الأمن الغذائي الأوسع في الشارقة.