الشارقة تفتتح أكبر مزرعة لأبقار "A2A2" في منطقة مليحة

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الأربعاء، مزرعة ومصنع ألبان مليحة، واصفاً المشروع بأنه تحقيق لحلم راوده طوال 65 عاماً.
يمتد المصنع على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 600 طن. وخلال الحفل، تسلم حاكم الشارقة شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تقديراً للمزرعة كأكبر مزرعة للأبقار التي تنتج حليب "A2A2" في العالم، وتقع في منطقة مليحة.
وقال سموه إن مشروع الألبان هو جزء من استراتيجية الشارقة الأوسع للأمن الغذائي، والتي تشمل مزارع الماشية، ومشاريع الدواجن، وزراعة المحاصيل والمصانع المرتبطة بها، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية في العلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الصحراء لتأهيل المتخصصين في هذا القطاع.
وشدد سموه على أهمية العودة إلى طرق الإنتاج الطبيعية، موضحاً أن تركيز الشارقة ينصب على الزراعة القائمة على البيئة الصحراوية والمتجذرة في التراث، باستخدام البذور الأصلية وأنظمة التغذية الطبيعية. وذكر أن سلالة أبقار "A2A2" المستخدمة في مزرعة مليحة هي سلالة أصلية نادرة، وأن الحيوانات تُربى وتُعامل باستخدام ممارسات صحية وطبيعية.
وأكد حاكم الشارقة مجدداً أن المشاريع الغذائية في الإمارة تولي الأولوية للصحة العامة على الربح التجاري، قائلاً: "نحن لا نسعى للربح، بل لصحة الناس"، مضيفاً أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء هو هدف وطني.
كما سلط سموه الضوء على مبادرات أخرى ذات صلة، بما في ذلك مشاريع زراعة الزيتون، وتربية الدواجن باستخدام السلالات التي تُربى في المزارع المفتوحة، وإنتاج الخضروات بناءً على أصناف نباتية أصلية، مدعومة بأنظمة مراقبة زراعية حديثة.
وعقب الافتتاح، قام سموه بجولة في مصنع ومزرعة الألبان، حيث تفقد خطوط الإنتاج، ومرافق التعبئة والتغليف، وغرفة التحكم المركزية، والمحالب، وحظائر إيواء الحيوانات. واستمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول عمليات الإنتاج، وأنظمة مراقبة الجودة، وخطط التوسع المستقبلية المرتبطة بإطار الأمن الغذائي الأوسع في الشارقة.