الشارقة تعلن عطلة عيد الفطر لموظفي القطاع العام

في الإمارات، سيحصل موظفو القطاع العام على إجازة لمدة أربعة أيام من 19 إلى 22 مارس، بينما سيحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة من الخميس 19 مارس حتى السبت 21 مارس.