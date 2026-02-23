الإمارات

الشارقة تعلن عطلة عيد الفطر لموظفي القطاع العام

الإعلان المبكر يسمح للمقيمين والشركات بالتخطيط المسبق للفترة الاحتفالية التي تصادف نهاية شهر رمضان
المصلون يؤدون الصلاة في مسجد النور بكورنيش البحيرة، الشارقة

اجانتا بول
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن جدول عطلة عيد الفطر لموظفي الحكومة في الإمارة. ستبدأ العطلة من الخميس 19 مارس إلى الأحد 22 مارس، مع استئناف ساعات العمل الرسمية يوم الاثنين 23 مارس.

يسمح هذا الإعلان للموظفين والإدارات الحكومية بالتخطيط المسبق للفترة الاحتفالية، التي تمثل نهاية شهر رمضان، وهي إحدى أهم المناسبات في التقويم الإسلامي.

كما أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن مواعيد عطلة عيد الفطر لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.

في الإمارات، سيحصل موظفو القطاع العام على إجازة لمدة أربعة أيام من 19 إلى 22 مارس، بينما سيحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة من الخميس 19 مارس حتى السبت 21 مارس.

ومع ذلك، أوضحت السلطات أنه إذا استمر شهر رمضان المبارك 30 يومًا، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص إلى الأحد 22 مارس 2026.

الإمارات تؤكد مواعيد عطلة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص الإمارات تعلن عطلة عيد الفطر 2026 لموظفي القطاعين العام والخاص

