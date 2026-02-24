الشارقة تعلن الإغلاق المؤقت لحديقة مويلح التجارية لأعمال الصيانة

ويمكن للعائلات والأطفال الاستمتاع بأفضل الأنشطة الرمضانية في مختلف الأماكن المفتوحة في الإمارة خلال الشهر الفضيل، الذي بدأ رسمياً في 18 فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رؤية الهلال في مساء اليوم السابق.