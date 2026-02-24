الإمارات

الشارقة تعلن الإغلاق المؤقت لحديقة مويلح التجارية لأعمال الصيانة

تستمر فترة الإغلاق حتى 2 مارس 2026، تزامناً مع إعلان دبي لمواعيد عمل الحدائق في شهر رمضان.
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق مؤقت لأحد الحدائق بدءاً من 24 فبراير.

وذكرت بلدية المدينة أن حديقة مويلح التجارية ستُغلق مؤقتاً حتى 2 مارس 2026. وأوضحت الهيئة أن سبب الإغلاق يعود للقيام بأعمال صيانة للمساحات الخضراء.

وفي إشعار لها، قالت البلدية: "نحن نقدر تفهمكم ونتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى قريباً".

ومؤخراً، أعلنت بلدية دبي أيضاً عن ساعات عمل الحدائق العامة والمواقع الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن للعائلات والأطفال الاستمتاع بأفضل الأنشطة الرمضانية في مختلف الأماكن المفتوحة في الإمارة خلال الشهر الفضيل، الذي بدأ رسمياً في 18 فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رؤية الهلال في مساء اليوم السابق.

