الشارقة تعلن اكتشاف خزانات غاز جديدة بحقل الهديبة﻿

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن "هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تطوير الحقل بعد اكتشاف البئر الأولى "هديبة 01" في عام 2024، والذي أكد وجود الغاز والسوائل المصاحبة له ضمن التكوينات الجيولوجية المعروفة باسم الثمامة".