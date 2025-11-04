الشارقة تعلن اكتشاف خزانات غاز جديدة بحقل الهديبة﻿

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية اكتشاف خزانات غاز إضافية في بئر قرب حقل الصجعة، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للإمارة، الثلاثاء.و
وصف تقرير أن الاكتشاف يعد إنجازا جديدا، وقال إن عمليات حفر واختبار البئر الثانية "هديبة 02" الواقعة شمال حقل الصجعة، تكللت بالنجاح.
تُعدّ هذه البئر جزءًا من أعمال التقييم والتطوير التي تُجريها الشركة في حقل غاز هديبة البري. وقد حُفرت البئر بعمق إجمالي بلغ 13,200 قدم.
وسيتم ربط البئر بخط الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وسيستمر برنامج الحفر في حقل هديبة خلال الأشهر المقبلة لتقييم المدى الكامل لخزانات الحقل.
ويعد حقل هديبة خامس حقل بري للغاز والمكثفات في الشارقة وثاني اكتشاف خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس النجاح المستمر لجهود الاستكشاف في الشارقة.
وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن "هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تطوير الحقل بعد اكتشاف البئر الأولى "هديبة 01" في عام 2024، والذي أكد وجود الغاز والسوائل المصاحبة له ضمن التكوينات الجيولوجية المعروفة باسم الثمامة".