الشارقة: تعديل المواعيد الرمضانية لحركة لشاحنات

خلال شهر رمضان، غالبًا ما تتغير أنماط حركة المرور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بسبب تغيير ساعات العمل وزيادة الحركة قبل الإفطار.
لضمان سفر أكثر سلاسة وأمانًا، تطبق السلطات لوائح مرور خاصة طوال الشهر.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل مواعيد تقييد حركة الشاحنات في جميع أنحاء الإمارة خلال شهر رمضان المبارك.
يهدف القرار إلى تقليل الازدحام المروري، وتحسين انسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسية، وتعزيز السلامة المرورية خلال ساعات الذروة.
ستكون مواعيد تقييد الشاحنات على النحو التالي:
الصباح: من 6:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا
المساء: من 2:00 ظهرًا إلى 8:00 مساءً
تشمل مواعيد الطرق المحددة ما يلي:
طريق الذيد (من التقاطع 7 إلى مدينة الذيد) وطريق الحباب – المدام – الإمارات العابر (في كلا الاتجاهين): من 6:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا
طريق الإمارات العابر (من دبي باتجاه الشارقة حتى التقاطع 7، اتجاه واحد فقط): من 2:00 ظهرًا إلى 8:00 مساءً، بالإضافة إلى الفترة الصباحية.
شارع الشيخ محمد بن زايد: من 12:00 صباحًا إلى 5:30 صباحًا