الشارقة: تعديل المواعيد الرمضانية لحركة لشاحنات

طريق الذيد (من التقاطع 7 إلى مدينة الذيد) وطريق الحباب – المدام – الإمارات العابر (في كلا الاتجاهين): من 6:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا

طريق الإمارات العابر (من دبي باتجاه الشارقة حتى التقاطع 7، اتجاه واحد فقط): من 2:00 ظهرًا إلى 8:00 مساءً، بالإضافة إلى الفترة الصباحية.