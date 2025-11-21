الشارقة تطلق منصة جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

أوضح العقيد الدكتور خليفة يوسف بلحاي، مدير إدارة التحريات الجنائية، أن المحتالين غالبًا ما يوجهون الضحايا إلى مواقع وهمية أو يقنعونهم بتثبيت تطبيقات وصول عن بُعد غير مصرح بها. تتيح هذه الأدوات للمجرمين عرض شاشات البنوك، والتقاط كلمات المرور، أو السيطرة على جهاز الضحية المحمول. وقال: "لقد لاحظنا تزايدًا في عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي، ومحاولات التصيد، والتطبيقات التي تطلب الوصول إلى بيانات شخصية حساسة"، مشددًا على ضرورة اليقظة العامة.