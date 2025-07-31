الشارقة تطلق شرارة الابتكار: 500 ألف درهم جائزة لشركات التكنولوجيا الناشئة لدعم المدارس

التحدي الأول، "تحدي المهارات المستقبلية"، يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية الأساسية، والتفكير الحاسوبي، والتحليل النقدي، والمهارات الشخصية الأساسية. يُلبي هذا التحدي الحاجة المُلحة التي أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتوقع أن 85% من الوظائف في عام 2030 لم تُبتكر بعد، مما يتطلب قدرة على التكيف تتجاوز بكثير الحفظ التقليدي.