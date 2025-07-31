الشارقة تطلق شرارة الابتكار: 500 ألف درهم جائزة لشركات التكنولوجيا الناشئة لدعم المدارس

يدعو مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) المبتكرين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعليم من خلال النسخة السابعة من تحدي "أكسس الشارقة". ستمنح المسابقة شركتين ناشئتين فائزتين منحة قدرها 250,000 درهم إماراتي لكل منهما، مع فرصة قيّمة لتجربة حلولهما في أربع مؤسسات تعليمية رائدة في الشارقة.
مع توقعات بنمو قطاع التكنولوجيا التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% سنويًا حتى عام 2030، مدفوعًا بجهود الدولة لبناء مجتمع يركز على المعرفة وتعزيز المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، فإن الدعم الاستراتيجي والهادف للمبتكرين في هذه الصناعة المهمة أمر ضروري للمستقبل.
التحدي الأول، "تحدي المهارات المستقبلية"، يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية الأساسية، والتفكير الحاسوبي، والتحليل النقدي، والمهارات الشخصية الأساسية. يُلبي هذا التحدي الحاجة المُلحة التي أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتوقع أن 85% من الوظائف في عام 2030 لم تُبتكر بعد، مما يتطلب قدرة على التكيف تتجاوز بكثير الحفظ التقليدي.
أما التحدي الثاني، وهو "تحدي اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة"، فيركز على ترسيخ علاقة عميقة وهادفة باللغة العربية خلال مرحلة الحضانة والسنوات الدراسية الأولى المهمة. ويدعو إلى حلول تفاعلية ومناسبة للعمر، تعزز الطلاقة، والتقدير الثقافي، والحب الحقيقي للغة.
يقدم التحدي اقتراحًا مقنعًا للمبتكرين الجادين في مجال التعليم من خلال مجموعة منح خالية من الأسهم بقيمة 500 ألف درهم.
وستحصل الشركتين الفائزتين على جائزة قدرها 250 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى فرصة ثمينة لتجربة حلولهما المجربة عبر أربع مؤسسات رائدة. مدرسة السدرة الخاصة، مدرسة خليفة الحمزة الأمريكية، مدرسة باكستان الإسلامية الثانوية العليا، وحضانة البديع.
وفي جوهره، يعد مؤتمر الشارقة للتعليم 2025 محركاً قوياً لتبادل المعرفة متعددة الاتجاهات وتنمية المهارات، وبينما يستعد رواد الأعمال العالميون لتقديم تقنياتهم المتطورة ووجهات نظرهم الجديدة التي سيتم تنفيذها ضمن المشهد التعليمي المتنوع في الشارقة، ستكون شراع حاضرة لتوجيههم في كل خطوة من الرحلة.
يمثل مؤتمر الشارقة للتعليم 2025 استثمارًا استراتيجيًا في تبادل المعرفة وتنمية المهارات والتعاون في إنشاء بيئات تعليمية جاهزة للمستقبل، ويدعو المبدعين المحليين والعالميين للشراكة مع النظام التعليمي في الشارقة ودفع هذا الإرث إلى أبعد من ذلك.
أعلنت شراع، التي تأسست بهدف تمكين رواد الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كمركز للابتكار الهادف، عن اختيار تكنولوجيا التعليم كأحد مراكز التميز الأساسية لديها.
ويركز هذا التوجه بشكل مباشر على التزام الإمارة بتعزيز نتائج التعلم، وتجهيز الطلاب لمستقبل غير مؤكد يتشكل في ظل التغير التكنولوجي السريع، ورعاية الهوية الثقافية والفخر.
بناءً على الأساس التعليمي القوي للشارقة والذي يضم بعض الجامعات والمؤسسات الرائدة في المنطقة، ويتجلى ذلك أيضًا في حصول مدارسها الخاصة على متوسط درجة 519 في "دراسة التقدم الدولي في القراءة والكتابة" لعام 2021 (PIRLS)، متجاوزة المعايير الدولية، يركز ASC 2025 على أولويتين حاسمتين ومحددتين بشكل مشترك بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص (SPEA) وأكاديمية الشارقة التعليمية (SEA).