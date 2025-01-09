الإمارات
الشارقة تصدر قائمة رسوم جديدة لفك حجز المركبات
تشكل المخالفات بما في ذلك القيادة المتهورة والإهمال مخاطر كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات
بعد إعلان الشارقة الثلاثاء عن قرار جديد بمراجعة رسوم فك حجز المركبات، أصدرت يوم أمس الأربعاء قائمة بالغرامات والعقوبات.
وتشكل هذه المخالفات، بما في ذلك القيادة المتهورة والإهمال، مخاطر كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات. وبمجرد انتهاء فترة الحجز القانونية، يهدف القرار إلى تسهيل إعادة هذه المركبات.
عندما تم الإعلان عن القرار يوم الثلاثاء، لم تكن الجهات المختصة قد أفصحت بعد عن قائمة الرسوم المحدثة. والآن، أصدرت الشارقة للإعلام القائمة.
القائمة الكاملة أدناه: