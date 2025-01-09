الشارقة تصدر قائمة رسوم جديدة لفك حجز المركبات

وتشكل هذه المخالفات، بما في ذلك القيادة المتهورة والإهمال، مخاطر كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات. وبمجرد انتهاء فترة الحجز القانونية، يهدف القرار إلى تسهيل إعادة هذه المركبات.