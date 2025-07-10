الشارقة: تسجيل آلي لإيجارات الكهرباء والمياه والغاز

أصبح بإمكان سكان الشارقة الآن الاشتراك في خدمات الغاز والمياه والكهرباء إلكترونيًا من خلال خدمة تصديق عقود الإيجار آليًا. أعلنت بلدية الشارقة عن تفعيل الخدمة الرقمية الجديدة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا)، مما يُغني عن إجراءات مسبقة مثل دفع فواتير الكهرباء أو مراجعة الجهات المعنية.

وتأتي الخدمة الجديدة، التي تم إطلاقها من خلال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية في مختلف أنحاء الإمارة، في إطار استراتيجية البلدية للتحول الرقمي بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وتبسيط تقديم الخدمات.

ووصف عبدالله علي الشهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة المبادرة بأنها "نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعاملين لتصديق عقود الإيجار بجميع أنواعها".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

عملية مبسطة

ومن خلال التكامل الإلكتروني والنظام الموحد أصبحت عملية التصديق تتم بناء على البيانات والمعاملات المتوفرة في نظام البلدية.

يُنقل العقد المُوثّق تلقائيًا إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة (SEWA)، وبعدها يتلقى العميل رسالة نصية تتضمن رسوم عربون الكهرباء المطلوبة. بعد إتمام الدفع، يتم توصيل الخدمة.

ويعكس هذا التحول التزام البلدية بتوفير تجربة متميزة للمتعاملين من خلال معالجة المعاملات بطريقة مبسطة ومرنة توفر الوقت والجهد، بما يتماشى مع رؤية الشارقة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن هذا التكامل الإلكتروني الموحد بين الجهات الحكومية أصبح مساهماً فعالاً في إنجاز أكبر عدد من المعاملات في وقت قياسي، وتوفير تجربة ناجحة للمتعاملين، وتعزيز مستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة.