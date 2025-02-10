الشارقة تسجل إنجازاً بيئياً بولادة نمر عربي مهدد بالانقراض
أعلن مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض، اليوم الاثنين، عن تسجيل ولادة ناجحة لنمر عربي جديد.
ووصفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هذا الحدث بأنه: "إنجاز آخر لمركز الأبحاث المتخصص في جهوده المستمرة لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها في الحفاظ على الأنواع البرية النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك النمر العربي".
ويتزامن الإعلان عن الولادة مع اليوم العالمي للنمر العربي والذي يوافق العاشر من فبراير.
وأضافت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن هذا اليوم يسلط الضوء العالمي على محنة النمر العربي، الذي لا يزال معرضاً لخطر شديد على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي أصدرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقالت هنا سيف السويدي المديرة العامة للهيئة، إنه في إطار الجهود المكثفة لإنقاذ النمر العربي، نظمت الهيئة مؤتمراً كبيراً للحفاظ على النمر العربي في أكتوبر 2024، بالشراكة مع مجموعة متخصصي القطط التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وقد جمع الحدث خبراء بارزين من الدول التي ينتشر فيها النمر العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واليمن، إلى جانب منظمات دولية مثل صندوق النمر العربي. وخلال المؤتمر، تعاون أصحاب المصلحة لتحديث وتحسين الاستراتيجية الشاملة للحفاظ على النمر العربي، والتي تمتد حتى عام 2030.
ويُعتبر النمر العربي رمزاً للتنوع البيولوجي الفريد في شبه الجزيرة العربية، وقد واجه تهديدات خطيرة بسبب الاضطهاد، والتجارة غير المشروعة، وفقدان الموائل، واستنزاف الفرائس، وتوزّع السكان.