الشارقة تسجل إنجازاً بيئياً بولادة نمر عربي مهدد بالانقراض

ووصفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هذا الحدث بأنه: "إنجاز آخر لمركز الأبحاث المتخصص في جهوده المستمرة لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها في الحفاظ على الأنواع البرية النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك النمر العربي".

ويتزامن الإعلان عن الولادة مع اليوم العالمي للنمر العربي والذي يوافق العاشر من فبراير.

وأضافت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن هذا اليوم يسلط الضوء العالمي على محنة النمر العربي، الذي لا يزال معرضاً لخطر شديد على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي أصدرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.