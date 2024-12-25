الشارقة تستقبل 2025 بالموسيقى والعروض النارية في 3 مواقع شهيرة
تستعد الشارقة لإضاءة سماء ثلاثة مواقع شهيرة في ليلة رأس السنة الجديدة، ترحيباً بالعام الجديد 2025.
يستضيف هذا البرنامج الشامل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بالشراكة مع هيئة الشارقة لتنمية التجارة والسياحة، وهو مصمم لجمع العائلات والأصدقاء والسياح لتجربة الجمال المتنوع للمواقع الشهيرة في الشارقة.
ستبدأ احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر من الساعة 8 مساءً مع الترفيه والعروض المبهرة لجميع الأعمار - في المواقع التالية.
واجهة المجاز المائية
سيستمتع الزوار بعروض حية على الساكسفون والكمان طوال الأمسية. كما سيضيء عرض الألعاب النارية الذي يستمر لمدة خمس دقائق السماء على خلفية أفق الشارقة المذهل. كما سيقدم عشرون منفذًا للطعام والشراب خدماتهم للزوار هناك.
شاطئ الحيرة
سيستمتع الحضور بعروض مذهلة متزامنة من الأضواء LED والنار وعزف الساكسفون عبر الواجهة البحرية الثلاثة.
سيكون هناك 17 منفذًا لتقديم الأطعمة والمشروبات من مختلف المطابخ للزوار.
وسيتضمن المسار الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتر عرضًا للألعاب النارية لمدة عشر دقائق احتفالًا بالعام الجديد.
شاطئ خورفكان
يمتد شاطئ خورفكان على مسافة 3 كم، وسيضم عروضًا تشمل عروض الليزر، وعروض الأسلاك الكهربائية، وشخصيات LED الدوارة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الزوار قادرين على الاختيار من بين 21 خيارًا لتناول الطعام، تتراوح من الأطباق المحلية الأصيلة إلى النكهات العالمية.