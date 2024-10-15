الشارقة تستعد للاحتفال باليوم الوطني بفعاليات مميزة وورش عمل متنوعة
مع استعدادات دولة الإمارات للاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين، استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاستعدادات، واطلع على التقرير الذي يوضح أهم الفعاليات والعروض وورش العمل المخطط لها في مختلف مدن الإمارة، بالإضافة إلى الهوية البصرية المستوحاة من مبادرة الدولة 2024 "عام الاستدامة".
وأكد المجلس أن الاحتفالات والفعاليات يجب أن تلقى صدى لدى كافة شرائح المجتمع، وتعزز الهوية الوطنية، وتعبر عن الفرح والامتنان بالاتحاد وإنجازاته، كما تهدف إلى تكريم القادة المؤسسين لمساهماتهم في توحيد الدولة.
واستعرضت حكومة الشارقة، اليوم الثلاثاء، المنح التكميلية للمتقاعدين في الإمارة، والتي تقدم للمتقاعدين من الجهات الاتحادية أو حكومات الإمارات المحلية أو القطاع الخاص المسجلين في الشارقة.
وتهدف المبادرة إلى ضمان وصول إجمالي دخل المتقاعدين إلى 17500 درهم كحد أدنى، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمتقاعدين في الشارقة ودعم معيشتهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم.
وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المنحة التكميلية بلغ 5118 فرداً، بإجمالي أكثر من 473 مليون درهم، كما استعرض المجلس أهم الإحصائيات والأرقام والمقارنات المتعلقة بالمسجلين، إلى جانب عدد من التوصيات والمقترحات.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات التي ركزت على متابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وأكد على أهمية تعزيز دور هذه الجهات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تماسك المجتمع بكافة فئاته، ودعم النمو المستمر للقطاعات الحيوية.