الشارقة تستعد للاحتفال باليوم الوطني بفعاليات مميزة وورش عمل متنوعة

مع استعدادات دولة الإمارات للاحتفال باليوم الوطني الثالث والخمسين، استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاستعدادات، واطلع على التقرير الذي يوضح أهم الفعاليات والعروض وورش العمل المخطط لها في مختلف مدن الإمارة، بالإضافة إلى الهوية البصرية المستوحاة من مبادرة الدولة 2024 "عام الاستدامة".