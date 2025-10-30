الشارقة تستشرف مستقبل الرعاية الصحية والتقنية

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) سلسلته العالمية الجديدة "الشارقة القادمة" يوم الأربعاء 29 أكتوبر، مع الحدث الأول الذي يركز على الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

يستمر مؤتمر "الشارقة قادمة: الرعاية الصحية" ليومين، ويجمع أكاديميين وشركات ناشئة ورواد قطاع الرعاية الصحية. تشمل المواضيع الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، ورعاية القلب الدقيقة، وعلم الوراثة، والعلاجات الرقمية.

وحضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، حفل الإطلاق إلى جانب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك).

قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ"سبارك"، إن إطلاق "سبارك" يُجسّد التزام الشارقة الراسخ بالصحة والابتكار على نطاق عالمي. وكشف أن "سبارك" تستضيف الآن أكثر من 10 آلاف شركة مبتكرة تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك ابتكار الرعاية الصحية.

وأضاف: «منذ البداية آمنت الشارقة بأن الحضارة الحقيقية لا تقاس بالمباني المادية فقط، بل بارتفاع مستوى الإنسان فكراً وروحاً وصحة».

وأكدت الدكتورة أسماء فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في سبارك، أن جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة نشرتا أكثر من 2000 ورقة بحثية في مجال الرعاية الصحية، ما يعكس الدور المتنامي للإمارة في الابتكار الطبي العالمي.