الشارقة تستشرف مستقبل الرعاية الصحية والتقنية

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) سلسلته العالمية الجديدة "الشارقة القادمة" يوم الأربعاء 29 أكتوبر، مع الحدث الأول الذي يركز على الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
يستمر مؤتمر "الشارقة قادمة: الرعاية الصحية" ليومين، ويجمع أكاديميين وشركات ناشئة ورواد قطاع الرعاية الصحية. تشمل المواضيع الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، ورعاية القلب الدقيقة، وعلم الوراثة، والعلاجات الرقمية.
وحضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، حفل الإطلاق إلى جانب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك).
قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ"سبارك"، إن إطلاق "سبارك" يُجسّد التزام الشارقة الراسخ بالصحة والابتكار على نطاق عالمي. وكشف أن "سبارك" تستضيف الآن أكثر من 10 آلاف شركة مبتكرة تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك ابتكار الرعاية الصحية.
وأضاف: «منذ البداية آمنت الشارقة بأن الحضارة الحقيقية لا تقاس بالمباني المادية فقط، بل بارتفاع مستوى الإنسان فكراً وروحاً وصحة».
وأكدت الدكتورة أسماء فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في سبارك، أن جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة نشرتا أكثر من 2000 ورقة بحثية في مجال الرعاية الصحية، ما يعكس الدور المتنامي للإمارة في الابتكار الطبي العالمي.
وأعلن المحمودي أيضًا عن بعض الإعلانات الرئيسية، والتي تتضمن:
شراكة مع هيئة الشارقة الصحية لربط البحث العلمي بالتطبيق السريري.
شراكة مع هيئة الإمارات للخدمات الصحية لتطوير أطر تساعد على تنفيذ حلول الرعاية الصحية المبتكرة على مستوى البلاد
التعاون مع مجموعة بيئة لربط الاستدامة البيئية بالصحة العامة، مما يخلق بيئات أنظف
تعاون جديد مع Aster DM Healthcare، وهي مؤسسة طبية إقليمية كبرى، لربط مختبرات الأبحاث برعاية المرضى الفعلية
شراكات دولية مع المؤسسات الطبية والتكنولوجية العالمية
وستتيح الاتفاقيات للباحثين المقيمين في الشارقة الوصول المجاني إلى بيانات الاختبار وفرص تمويل الأبحاث.
الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق: قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 تجمع كبار الخبراء في دبي الإمارات العربية المتحدة: يجب أن تنمو الرعاية الصحية بشكل أكثر ذكاءً، وليس فقط بشكل أسرع، كما يقول أحد كبار المسؤولين التنفيذيين