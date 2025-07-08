الشارقة تستثمر في السوق الهندية بتسجيل 2000 شركة جديدة

كما قدم الوفد عرضاً عن المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة، حيث قدم علي عبدالله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لمحة عامة عن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة والحوافز التي توفرها للمستثمرين.