الشارقة: تدريب المجتمع على تقديم الإسعافات النفسية الأولية

إذا لم يحصل الفرد المتضرر على الإسعافات النفسية الأولية عندما يحتاج إليها، فإن التأثير العاطفي والنفسي للحدث المؤلم قد يشتد.

وأوضخت اليافعي : "إن الضيق الذي لا يتم معالجته يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية مزمنة، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصدمة غير المحلولة أن تؤثر سلباً على العلاقات والعمل والأداء اليومي، وإن الدعم النفسي المبكر أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأفراد على تخطي تجاربهم والتعافي، مما يقلل من خطر حدوث هذه المضاعفات".